Una nova funció de Google controlarà com respires

Cada cop més sovint els telèfons intel·ligents incorporen funcionalitats per tenir cura de la salut. És el cas de la nova actualització de l'aplicació de salut de Google, denominada Google Fit, que d'aquí a un mes arribarà als telèfons de Google Pixel i més endavant a tots els que facin servir el sistema operatiu Android.La nova funcionalitat analitzarà la freqüència cardíaca i respiratòria del portador del telèfon mitjançant la càmera, de manera que no caldrà tenir un rellotge intel·ligent per obtenir aquest servei. Ho farà mitjançant sensors del telèfon i processarà després les dades a través d'un algoritme.En concret, per mesurar els batecs del cor la càmera del telèfon s'haurà d'enfocar a les puntes dels dits. Mitjançant la recopilació dels batecs, l'aplicació podrà mesurar les possibles variacions. Pel que fa a la mesura de la respiració, caldrà enfocar amb la càmera el cap i el pit, i Google Fit analitzarà els moviments d'ascens i descens del pit per fer la mètrica.La fiabilitat d'aquesta nova opció de Google no serà la mateixa que ofereixen els wearables i els rellotges intel·ligents, però no en difereix gaire. Segons la companyia, la mesura cardíaca presenta un marge d'error del 2% i en el cas de la respiració, d'una respiració per minut.

