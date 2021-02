Rússia retreu a la UE l'empresonament dels presos polítics catalans arran del cas Navalni

El ministre d'Exteriors de Rússia, Sergei Lavrov, ha retret a la Unió Europea l'empresonament dels presos independentistes catalans després que el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, hagi exigit al seu govern l'alliberament de l'opositor Alexei Navalni. El ministre d'Exteriors rus ha afirmat que Bèlgica i Alemanya van contradir els tribunals espanyols en el cas de l'1-O i que "Espanya va defensar el seu sistema judicial". Les declaracions de Lavrov han suposat una humiliació del màxim representant diplomàtic de la Unió Europea, càrrec que recau en l'exministre Borrell."No qüestioneu les decisions del nostre sistema judicial", ha dit Lavrov durant una roda de premsa conjunta amb Borrell on l'ha acusat d'aplicar "dobles estàndards". A més, ha denunciat que Rússia va ser acusada "sense proves" d'ajudar en el referèndum de l'1-O.Lavrov ha assegurat que Rússia no ha fet mai comentaris públics sobre "presumptes decisions judicials políticament motivades" a la UE per esquivar les crítiques en el cas Navalni. Lavrov ha qualificat les acusacions de "mal educades" i "arrogants".L'Alt Representant de la UE, Josep Borrell, ha reclamat Lavrov al principi de la roda de premsa l'alliberament de l'opositor Alexei Navalni i l'obertura d'una investigació "imparcial" del seu enverinament. Borrell ha assegurat que Brussel·les respecta "la sobirania russa", però que "l'estat de dret, els drets humans, la societat civil i la llibertat política són centrals" per a les seves relacions amb Moscou.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor