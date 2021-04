VÍDEOS | La pau i la justícia social, leitmotiv d'Arcadi Oliveres

Fer pedagogia i difusió dels valors de la justícia social i la pau van ser les tasques a les quals Arcadi Oliveres va destinar més energies en els darrers anys. A més d'ensenyar des de les aules de la Universitat Autònoma, va recórrer quilòmetres per participar en conferències i taules rodones on va transmetre les seves idees de forma incansable. Moltes han quedat per a la posteritat en format audiovisual, i en recollim algunes de les més representatives del seu missatge.Una de les causes principals d'Oliveres va ser l'antimilitarisme. Destapar qui finança les guerres i quins interessos econòmics mouen els conflictes bèl·lics va ser un dels fils conductors d'aquesta conferència que va fer l'any 2013.L'economista no només s'adreçava als convençuts amb la seva manera de pensar. En aquest debat de l'any 2017 va contraposar la seva crítica al capitalisme amb un economista que s'ha erigit en un dels màxims exponents a Espanya en la defensa del liberalisme econòmic, Juan Ramón Rallo.Jubilar-se de les classes no entrava en els plans d'Oliveres. Pel campus de Bellaterra de la UAB cada any passaven desenes d'estudiants que un dia a la setmana assistien a les seves classes d'economia amb devoció. En lloc d'un economista clàssic, hi trobaven un professor dedicat en cos i ànima a desgranar els engranatges del capitalisme que deriven en desigualtats i pobresa.Amb l'esclat del moviment dels indignats, diverses plataformes van convidar l'activista a fer xerrades per reflexionar sobre el paper dels mercats i dels bancs en relació amb el sistema polític. És el cas de la d'aquest vídeo enregistrat a Villena el 2012, un any després que milers de joves prenguessin les places dels seus municipis per reivindicar "democràcia real".La vellesa no va representar un obstacle per a l'activista, que el passat desembre resumia la seva visió de l'economia com una ciència la funció de la qual hauria de ser "cobrir les necessitats de la gent". Des del centre cívic Casa Golferichs, va denunciar que el sistema actual permet que 25.000 persones al dia morin de gana al món, una dramàtica estadística que la pandèmia ha agreujat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor