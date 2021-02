Per què molts països de la UE rebutgen posar la vacuna d'AstraZeneca a la gent gran?

"L'Agència Europea del Medicament ha aprovat l'ús de la vacuna en totes les edats i a tots els països d'Europa. El regulador MHRA (del Regne Unit) l'ha aprovat per totes les edats i 25 reguladors d'altres parts del món també", ha dit aquest dimecres el director del grup de la vacuna d'Oxford, Andrew Pollard a la premsa internacional. Així i tot, la decisió final és de cada estat membre, ja que "tenen els seus propis comitès i han d'analitzar què és el millor per la seva població, òbviament depèn d'ells", ha admès.El regulador d'Alemanya va ser el primer en desaconsellar l'ús de la vacuna als majors de 65 anys en considerar que no hi havia "suficients dades" sobre l'eficàcia del fàrmac. Ho va decidir el 28 de gener, el dia abans que l'EMA aprovés l'ús de la vacuna.A la decisió alemanya s'hi ha sumat Itàlia, que recomana reservar la vacuna per les persones d'entre 18 a 55 anys, i Àustria, que posa el límit als 65. A Polònia s'aconsella administrar el vaccí d'AstraZeneca a les persones d'entre 18 i 60 anys.Suècia i Bèlgica s'han fet ressò de les decisions dels reguladors dels altres estats membres i s'han acoblat a les recomanacions. En el cas de Suècia, es desaconsellen vacunar els majors de 65 anys, i Bèlgica estira més la corda encara més i reserva les vacunes pels menors de 55 anys.En canvi, el Regne Unit va autoritzar l'ús del vaccí el 30 de desembre i des del 4 de gener l'està administrant sense cap límit d'edat. No només això, sinó que seguint els consells del regulador britànic (MHRA), va allargar el termini entre la primera i la segona dosis per poder donar una protecció parcial al màxim de ciutadans, abans d'administrar la segona dosis.