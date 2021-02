Junts eleva el to contra ERC i la fa responsable de la gestió de Sánchez

Altres notícies que et poden interessar

Les intervencions de Carles Puigdemont en la campanya del 14-F tenen un fil conductor: una esmena a la totalitat a l'estratègia d'ERC a Madrid. Aquest dimecres, des de Tortosa, ha fet un pas més i ha insinuat que ERC "competeix" per si reben la "medalla més gran" com a "homes d'Estat" pel seu suport al govern de Pedro Sánchez, concretat en la investidura de fa un any i en els pressupostos validats fa unes setmanes. "Estan ajudant-los a perpetuar les injustícies", ha ressaltat Puigdemont, que ha fet els republicans responsables de la gestió econòmica de la pandèmia per part de Sánchez. Ho ha fet exhibint un informe del Banc Central Europeu (BCE) sobre la despesa per habitant destinada a aturar els efectes de la crisi sanitària. "No és només Salvador Illa, també són els seus socis", ha remarcat l'expresident de la Generalitat.Puigdemont també ha tret pit per les negatives de Junts a Sánchez -a la investidura i als pressupostos-, perquè segons ell cada acord al qual s'arriba amb el PSOE suposa una "aixecada de camisa" perquè la Moncloa es passa els pactes "pel clatell". "Els han permès aprovar uns comptes sense ser exigents", ha remarcat el dirigent independentista. Aquesta setmana s'han tornat a evidenciar les discrepàncies entre els socis de Govern al Congrés dels Diputats: ERC va afermar el suport del PSOE a una moció per tornar a reunir la taula de diàleg després del 14-F , però Junts s'hi va abstenir. Els quatre diputats del PDECat, això sí, hi van votar a favor. La candidata Laura Borràs, que ha arrencat el dia a Madrid i l'ha acabat a Tortosa, ha definit la mesa com a "fake" i ha indicat que només va servir per negociar la investidura de Sánchez."Nosaltres no som els del no a tot, som els del no al govern més incompetent d'Europa", ha ressaltat Borràs, que aquest matí ha interpel·lat el nou ministre de Polítiques Territorials, Miquel Iceta. "La confrontació la generen ells, encara que parlin de diàleg", ha apuntat la candidata, que deixarà l'escó a Madrid per tornar al Parlament. Borràs ha insistit que l'Estat s'ha d'endeutar més per fer front a la crisi sanitària -una recepta que ahir també va defensar Andreu Mas-Colell en un acte del PDECat- i, d'aquesta manera, disposar de més recursos per a Catalunya a l'hora d'atenuar els efectes de la pandèmia. Tot i això, per a Borràs l'única solució és la independència.Quan s'ha d'activar la DUI si l'independentisme supera el 50% en les eleccions catalanes del 14-F? No serà l'endemà de les eleccions, sinó en el moment en què el moviment sigui capaç de "defensar" un pas d'aquesta magnitud, ha dit Borrpas en una entrevista al Cafè d'Idees de RTVE. La clarificació arriba després d'uns quants dies en què Borràs ha anat desgranant parcialment els aspectes nacionals del programa: dissabte es va comprometre a "activar" la DUI si se superava el 50% dels vots, i dilluns, en la presentació de les cinquanta mesures principals del programa, es va posar l'accent en el referèndum acordat a través de la intervenció de les institucions europees . Són vies que van en paral·lel i que conviuen dins del full de ruta de la formació."A tothom li preocupa molt el quan, a mi em preocupa el com. El què és claríssim. El quan és quan estiguem en disposició de fer-ho sense recular. El que és clau és que quan ho fem estiguem en disposició de defensar-la, amb suport i reconeixement internacional", ha remarcat la candidata de Junts. En el programa electoral de la formació hi ha una part inicial de compromís amb l'1-O -el mandat del qual el partit de Carles Puigdemont considera "vigent" i "vinculant"- en la qual apareix tant el compromís de "ratificar" la DUI del 2017 al Parlament -via resolució- com la voluntat de negociar amb l'Estat. En aquesta negociació, va clarificar dilluns Borràs, el primer punt és l'amnistia.

