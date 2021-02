El govern valencià investiga si el bisbe d'Alacant es va colar en la vacunació

Altres notícies que et poden interessar

La Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana ha obert una investigació sobre la vacunació contra el coronavirus del bisbe d'Oriola-Alacant, Jesús Murgui, per esbrinar si va produir-se de forma irregular. El prelat va rebre la primera dosi de l'injectable de Pfizer a la Casa Sacerdotal d'Alacant el 8 de gener, segons ha revelat El Confidencial i ha confirmat l'Arquebisbat.L'espai on va rebre la dosi és un edifici on s'allotgen capellans de la diòcesi i on existeix una planta que funciona com una mena de residència de persones grans. Hi viuen capellans jubilats, que reben una assistència. Des de la diòcesi asseguren que el bisbe no va rebre "cap tracte de favor sanitari" i que "ha complert el protocol prescrit, com en les altres situacions sanitàries que ha viscut".Murgui va rebre la vacuna amb l'equip directiu de l'espai, compost per dos reverends. La Conselleria mira d'esclarir per què se'l va immunitzar sense que pertanyés a cap dels grups prioritaris d'aquesta etapa de la campanya de vacunació, els usuaris i treballadors de residències d'ancians i el personal sanitari de primera línia.La diòcesi argumenta que des que va prendre possessió com a bisbe el setembre del 2012, Murgui sempre ha estat "vinculat sanitàriament" a la Casa Sacerdotal perquè l'edifici està situat molt a prop de la residència del bisbe. És per això que els dos edificis comparteixen servei mèdic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor