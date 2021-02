La CUP reclama una «estratègia unitària» a Junts i ERC per aconseguir un nou referèndum

Altres notícies que et poden interessar

La CUP ha emplaçat Junts i ERC a recuperar "el camí de la unitat" per liderar un nou referèndum d'autodeterminació, la fi de la repressió i l'amnistia En aquest sentit, Carles Riera, número 2 de la candidatura per Barcelona, ha dit que a les eleccions s'haurà de triar entre el "continuisme" de Junts i ERC o "un nou cicle" per fer passes "efectives i reals" cap a la independència. "Volem emplaçar el conjunt de l'independentisme a reconstruir una estratègia unitària perquè el moviment independentista lideri la resposta social a la crisi i la defensa dels drets socials, civils i polítics que no tenen cabuda a l'Estat", ha dit en una roda de premsa aquesta tarda. Riera també ha demanat que aquesta estratègia unitària serveixi per fer "un treball d'aliances i diplomàcia" i "aconseguir nous suports internacionals""Hem de recuperar la iniciativa i donar un horitzó social d'aprofundiment democràtic al canvi que representa la independència", ha dit Riera, que ha reclamant que l'independentisme lideri es presenti com la garantia que els drets socials seran respectats. "L'independentisme ha de ser garantia de drets, drets socials per tothom, defensa dels serveis públics, de l'habitatge i d'una sanitat 100% pública", ha dit.En aquesta línia, el candidat de la CUP ha deixat clar que la resolució del conflicte ha de passar un referèndum d'autodeterminació, tot i que ha admès que l'Estat no està ara en disposició d'acceptar-lo. "L'haurem de guanyar amb mobilització, desobediència civil i fermesa institucional", ha dit. Serà només en aquest escenari de "conflicte" el que farà que intervingui la comunitat internacional i la qüestió catalana entri en un "escenari multilateral".Preguntat per les paraules de Laura Borràs, candidata de Junts, que ha dit que la CUP "són dels nostres", Riera ha estat clar: "Junts no són dels nostres". En aquesta línia ha dit que la candidatura anticapitalista arrela en l'esquerra independentista i en un projecte d'independència, ecologisme, socialisme i feminisme, i per superar el capitalisme. Ara bé, Riera ha admès que Junts ha de formar part del moviment independentista, i per això ha emplaçat la formació Borràs a una estratègia unitària per "guanyar el referèndum i l'amnistia"."Això demana un canvi de 180 graus en relació al que ha estat el Govern de Junts i ERC", ha dit, i ha recordat que la formació ha estat tres anys sense fer cap pas cap a la independència. També ha remarcat que el Departament d'Interior (de Junts) ha estat "reprimint" activistes independentistes. "No hi pot haver unitat de l'independentisme si un partit reprimeix l'independentisme", ha dit Riera.Riera també ha detallat les propostes de la CUP en l'àmbit de la sanitat. "La sortida passa pel reforçament dels serveis públics", ha dit, i ha remarcat que el "mercat i el capitalisme" fracassa per garantir l'accés de la població als serveis essencials. "Les vacunes en mans privades són objecte d'encariment i especulació", ha dit. La CUP reclama, en aquest sentit, la creació d'una farmacèutica pública. Riera ha dit que els recursos de la sanitat privada no s'estan posant al servei de la pública i per això reclamen "una sanitat 100% pública", més enllà de l'augment de pressuposts cap a la sanitat.

