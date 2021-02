ERC alerta que, si Illa és president, és perquè Vox, PP i Cs li hauran donat suport

O una "via Vox" liderada per Illa, o una "via àmplia" liderada per ERC. Aquestes són les dues opcions per a Catalunya després del 14-F segons el candidat dels republicans a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès. En un míting a Terrassa, ha assegurat que el seu partit "té l'oportunitat de liderar la solució" per al país en un moment de crisi i de conflicte enquistat. Una solució que passa, segons ha desgranat, per situar "l'interès col·lectiu com a objectiu" per fer de Catalunya "una pàtria gran, amb treball, sostre i oportunitats".



Per assolir aquesta meta, els republicans reclamen deixar Illa i el PSC fora de l'equació. De fet, ha dit que "no permetran que sigui president" i, en tot cas, si arribés a ser-ho, "serà perquè Vox, PP i Ciutadans li hauran donat suport". "S'imaginen Albiol com a conseller d'Interior, Boadella de Cultura i Borrell com a president del Parlament?", ha deixat anar. Per evitar això, però, ha fet una crida a "convertir el 14-F en un nou 14 d'abril" per apuntalar "una gran victòria republicana que aposti per les grans majoria i canviï els últims 40 anys d'història".

El candidat ha iniciat el seu discurs fent referència a la pandèmia, lamentant que el país "està patint", un context en el qual ha destacat "la implicació i tasca dels serveis essencials". En aquest context, ha explicat que, per al seu partit, "combatre la crisi és una prioritat i una responsabilitat". Per això, tot reivindicant el seu lema de campanya, s'ha posicionat "al costat" de la ciutadania. I és que, segons el vicepresident sortint, "els problemes del poble són els problemes d'ERC".El president del Parlament, Roger Torrent, ha criticat que alguns partits "parlen de passar pàgina" -tot referint-se a Illa- la qual cosa "significaria renunciar als drets del poble català". Per exemplificar-ho, ha situat ERC com a partit "on primen els interessos de la gent i la república catalana", contra les formacions "que recolzen les elits, el 155 i la monarquia corrupta". Amb relació a la crisi sociosanitària, ha apuntat que si el seu partit encapçala el nou Govern després del 14-F, "assumirà responsabilitats" per Catalunya, "un país al que Esquerra li deu tot i que s'ho mereix tot". La victòria dels republicans, ha afirmat, "serviria per revertir el model fruit de quatre dècades de sociovergència" per donar pas a "un partit sense cap cas de corrupció".