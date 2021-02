El CIS improvisa una «enquesta flash» de les eleccions del 14-F

Altres notícies que et poden interessar

El CIS, l'ens demoscòpic del govern espanyol, s'ha tret de la màniga una enquesta "flash" de les eleccions al Parlament del 14 de febrer. És el segon cop que el CIS, que dirigeix el dirigent del PSOE José Félix Tezanos, pren una iniciativa d'aquesta mena. El primer cop que va fer una enquesta "flash" (així és com la defineixen a la nota de premsa) va ser després de la moció de censura de Vox Mai fins ara havien fet un sondeig d'aquestes característiques en unes eleccions. La tradició és que abans de les generals o autonòmiques el CIS fa una enquesta preelectoral. En el cas de les eleccions del 14-F la va fer el 21 de gener i situava el PSC a les portes de la victòria frec a frec amb ERC en un context d'apatia i amb molta indecisió encara.El CIS argumenta que fa l'enquesta perquè molts votants decideixen durant la campanya. "Cada cop és més alta la volatilitat del vot fins al darrer moment", expliquen com a justificació a la nota de premsa on s'anuncia la seva publicació. El sondeig "flash" es farà públic aquest dijous a les 11.30h. Aquest cap de setmana alguns diaris també publicaran enquestes. El límit legal per fer-ho acaba el dilluns.

