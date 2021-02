L'any en què la vida tornarà a ser com abans del coronavirus

Altres notícies que et poden interessar

Des de fa uns mesos s'ha popularitzat el terme "fatiga pandèmica" per descriure les sensacions que experimenten les persones després de mesos amb la vida capgirada pel coronavirus, per les conseqüències sanitàries i econòmiques que ha causat però també pel canvi en les rutines per les restriccions. No és d'estranyar, doncs, que la pregunta que ronda pel cap de molts és quina serà la data final de tot plegat. Sovint viròlegs i epidemiòlegs s'enfronten en entrevistes a aquesta qüestió, i les respostes varien. Concretar dates és arriscat, però una experta britànica s'ha llançat a la piscina.La viròloga Margarita del Val va situar la immunitat contra el coronavirus quan les vacunes facin efecte, sempre que els injectables protegeixin contra la transmissió del virus i no només contra els seus efectes. En cap cas serà, segons va dir en una entrevista a Onda Cero , abans d'alguns mesos, i a l'estiu "haurem de seguir comptant onades", va pronosticar.Clare Wenham, professora assistent de política de salut global de la London School of Economics ha situat una data al calendari. Assegura que la normalitat, tal com la coneixíem, no tornarà fins al 2023, com a d'hora.La raó d'un pronòstic tan pessimista és que la pandèmia no acabarà mentre existeixin infeccions descontrolades en algun indret del planeta, ja que la globalització ha estat un dels principals aliats del coronavirus. "De moment, les dades mostren que serà el 2023 o el 2024 quan les vacunes es distribueixin arreu del món", ha explicat en declaracions al diari The Mirror

