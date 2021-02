Marta Rovira exigeix una rectificació a Borràs per dir que Junqueras està «condemnat per corrupció»

.@LauraBorras volem una rectificació!

El VP @junqueras compleix una condemna política de 13 anys de presó pel referèndum de l'1O igual que @jorditurull o @quimforn

No és responsabilitat nostra que et trobis amb aquestes preguntes. Nosaltres no hi tenim res a veure, i l'1O tampoc pic.twitter.com/1qmMHsQmtM — Marta Rovira Vergés🎗 (@martarovira) February 3, 2021

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha reclamat a la candidata de Junts, Laura Borràs, una "rectificació" per haver dit que Oriol Junqueras està "condemnat per corrupció". Borràs ha fet aquesta afirmació en una entrevista a El País quan és preguntada per la seva imputació en el cas de presumpte fraccionament de contractes mentre era directora de la Institució de les Lletres Catalanes."Junqueras compleix una condemna política de 13 anys de presó pel referèndum de l'1-O, igual que Jordi Turull o Quim Forn", ha defensat la número dos dels republicans, que recrimina a Borràs que no és "responsabilitat" d'ERC que es trobi amb aquestes preguntes sobre un cas en què no hi tenen res a veure ni ells ni l'1-O.Des d'aquest dimarts, la causa judicial que afecta Borràs s'ha situat en primera línia de la campanya després que la candidata de la CUP, Dolors Sabater, afirmés inicialment que la seva imputació seria un "inconvenient" per investirla. Els cupaires, però, va acabar matisant l'afirmació, mentre que Junqueras va advertir que, si fos d'ERC, Borràs no hauria pogut ser candidata.

