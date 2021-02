Illa exhibeix el suport del govern espanyol per acabar amb la «incertesa» política a Catalunya

Altres notícies que et poden interessar

La presència de ministres que fins fa poc compartien govern amb Salvador Illa és una de les principals cartes que el PSC està jugant en campanya electoral. Aquest dimecres, el candidat dels socialistes el 14-F ha protagonitzat un acte acompanyat de la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto. La ministra he reforçat el missatge d'Illa i ha demanat acabar amb la "incertesa" política a Catalunya per permetre la reactivació econòmica.Maroto ha reclamat "deixar enrere el passat" i recuperar el "lideratge" industrial que, segons assegura, Catalunya ha perdut. "Comptaràs amb el suport del govern espanyol", li ha dit Maroto a Illa. La ministra ha xifra en 4.000 les empreses que han marxat de Catalunya i ha assegurat que el país ha perdut capacitat d'atreure inversió estrangera.La ministra ha aprofitat per retreure a ERC el seu vot en contra del pla de gestió dels fons europeus i ha acusat els republicans de "partidisme". ERC va justificat el seu vot en contra al Congrés amb l'argument que el pla afavoreix les grans corporacions i no les pimes i va retreure al govern espanyol una voluntat "excessivament centralitzada".Illa, que ha fet el seu discurs íntegranent en castellà, ha fet extensives les crítiques de Maroto a totes les forces independentistes, després que els grups de JxCat i CUP també votessin al Congrés en contra del pla de gestió. "Si es poden permetre el caprici de desentendre’s dels fons és perquè han desatès els ciutadans. No es preocupen per les nostres empreses", ha etzibat Illa.El candidat del PSC el 14-F també ha retret al Govern que "deixés escapar" l'Agència Europea del Medicament - a la qual aspirava Barcelona, governada pel PSC-, que finalment s'ubicarà a Amsterdam. "No estàvem pel que havíem d'estar i el món no ens va esperar", ha ironitzat Illa.Davant la "incertesa" esbossada per Maroto, Illa ha promès un "marc de seguretat" per a l'activitat econòmica i s'ha compromès a competir amb valor afegit i treball qualificat com a principals ingredients. "Seré el principal defensor de la indústria catalana", ha dit Illa, alhora que ha acusat Torra de no "trepitjar" les fàbriques i no preocupar-se per les condicions laborals dels treballadors.A la seva llista de compromisos, Illa ha afegit "fer els viatges que faci falta" a Europa per promocionar Catalunya i promocosnure un gran acord entre empreses sindicats i administracions de cara als fons Next Generation de la Unió Europea. Illa ha plantejat la constitució d'un Consorci per a la Industrialització i el Desenvolupament Econòmic per aquest objectiu, que estigui dotat amb 1.000 milions d'euros.

