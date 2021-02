La mascareta més perillosa: l'OCU demana retirar-la del mercat

Altres notícies que et poden interessar

Les mascaretes de tela s'han convertit en una peça de roba més, però n'hi ha una que ha cridat l'atenció de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) per la seva perillositat. Es tracta del model anomenat Different Mask, destinat a nens d'entre cinc i nou anys. L'organització adverteix que no es faci servir i ha contactat el Ministeri de Consum perquè la retiri del mercat.El perill ve del sistema de subjecció de la mascareta al cap, amb un bucle elàstic per la part superior que s'ha de passar per darrere del cap i dos cordons elàstics per-hi fer un nus per la part inferior del cap. Els cordons al coll poden quedar enroscats al coll i produir risc d'ofegament, alerta l'associació de consumidors.L'OCU adverteix que els cordons poden quedar enganxats amb altres peces de roba mentre els nens juguen o al pati, un risc pel qual es recomana evitar aquest producte. És convenient recordar abans de comprar mascaretes que només les que estan homologades són les adequades per evitar riscos de seguretat.

