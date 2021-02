600 aïllats per coronavirus a l'Open de tenis d'Austràlia

Altres notícies que et poden interessar

El coronavirus colpeja l'Open d'Austràlia de tenis. Fins a 600 tenistes i personal relacionat han hagut d'aïllar-se a Melbourne pel positiu d'un treballador de l'hotel Grand Hyatt, on s'allotgen els afectats. Aquest incident ha obligat a suspendre la jornada d'aquest dijous del torneig que se celebrava al Melbourne Park.Els 600 tenistes i treballadors del torneig se sotmetran demà a proves PCR i hauran de mantenir el confinament fins que en coneguin els resultats. L'incident no impedirà que se celebri el primer Grand Slam de l'any, segons ha informat l'organització de l'esdeveniment.La ciutat on s'ha produït el contagi manté mesures restrictives com l'ús de mascaretes als espais públics i una prohibició de reunions de més de 15 persones. Els sis centenars de persones en quarantena representen la meitat dels estrangers arribats al país en la darrera quinzena, i a part dels jugadors no se'ls va permetre entrenar per contagis als vols que els van dur a Austràlia.

