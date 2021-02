El nou Batxillerat: en 3 anys, una quarta modalitat i molt més pràctics

El Departament d'Educació prepara un nou format de Batxillerat que renovarà el model existent, vigent des del 2008. El seu objectiu principal és crear una etapa educativa més personalitzada on els estudiants puguin dissenyar el seu propi itinerari i es presenti un model d'assignatures molt més competencials.Segons avança TV3, Educació vol centrar aquest nou model de Batxillerat en una formació molt més pràctica, aplicant tots els coneixements al dia a dia i no tant centrar-se en una part teòrica. Això, però, no significa que s'abandoni la memorització de conceptes ni tampoc deixar enrere la teoria. El focus se situarà només en els temes estrictament necessaris.Actualment, el model de Batxillerat vigent des del 2008 contempla tres branques: l'artístic, el científic-tecnològic i l'humanístic-social. Ara, però, Educació vol instaurar una quarta branca: la general. Aquesta permetrà a l'alumne escollir diferents assignatures de diferents modalitats per anar definint el seu futur formatiu i professional.El Batxillerat es podrà fer en 3 anys i no només en 2 -sense comptar casos especials ni repeticions-. Això permetrà la flexibilització de les assignatures o els itineraris que triï l'estudiant. En tot cas, Educació no ha especificat si això afectarà els anys de secundària a l'ESO o si ho farà amb la majoria d'edat dels alumnes. En tot cas, el departament vol que l'alumnat de batxillerat ampliï els seus aprenentatges. En aquest sentit s'incentivarà fer estudis fora de l'institut, com noves llengües o pràctiques.La data prevista per tenir a punt el nou projecte de Batxillerat és per la primavera del 2022 i que així pugui posar-se en vigor el mateix setembre. El curs següent, el 2023-2024, s'adaptaran les proves d'accés a la universitat per anar en sintonia amb el nou model de Batxillerat.

