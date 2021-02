Bárcenas confessa: «Rajoy va triturar la comptabilitat B del PP sense saber que jo en tenia una còpia»

Confessió definitiva de Luis Bárcenas, extresorer del PP. Segons un escrit remès a la Fiscalia Anticorrupció, al qual han tingut accés diversos mitjans, Bárcenas ha detallat el finançament irregular de la formació conservadora i ha posat Mariano Rajoy, expresident del govern espanyol i líder del partit entre el 2004 i el 2018, en el punt de mira. "Rajoy va triturar la comptabilitat B del PP sense saber que jo en conservava una còpia", assegura Bárcenas, que és el principal acusat en el judici pel finançament irregular del PP que està previst que comenci d'aquí a només sis dies.En aquest cas, la utilització del verb "triturar" no és gratuïta ni una figura retòrica: Bárcenas explica que Rajoy va posar en una trituradora de papers els documents que acreditaven la caixa B del PP. Ho va fer sense saber que l'extresorer n'havia guardat una còpia. Els anomenats "papers de Bárcenas", publicats al diari El País fa uns anys , detallaven el sistema de pagaments existent dins la formació conservadora i quins eren els seus beneficiaris. Apareixia la plana major del PP, inclòs Rajoy."Porto privat de llibertat gairebé quatre anys i mig, i aquesta situació fa que un pensi en els errors que he pogut cometre en la vida, en el mal que he pogut inferir a la societat fruit d'una Espanya en la qual tot valia. Soc conscient d'aquests errors i del dolor infringit a la meva dona i al meu fill. Un patiment del qual no són mereixedors. Totes aquestes circumstàncies m'han portat a presentar aquest escrit i oferir la meva col·laboració amb la justícia", argumenta Bárcenas en l'escrit dirigit a Anticorrupció.Com funcionava aquesta caixa B? L'extrerorer n'aporta detalls. "Es nodria amb caràcter general de donatius o aportacions efectuades per persones relacionades amb empreses beneficiàries d'importants adjudicacions públiques. Aquests donatius es feien amb lliuraments en metàl·lic que es feien directament a Álvaro Lapuerta [també extrersorer], i jo estava present en algunes d'elles. (...) Lapuerta era la persona designada per posar en coneixement -si fos el cas- a el ministre que fos competent en raó de l'obra o servei a què pogués afectar la concreta adjudicació pública", indica.Qui rebia aquests pagaments en diner negre? Bárcenas no s'estalvia cap nom de primera fila: "Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Federico Trillo, Pío García Escudero, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Javier Arenas, Rodrigo Rato i Jaime Ignacio del Burgo", cita. Les entregues de diners es feien de manera "personal" per part de Lapuerta, tot i que a vegades també ho feia Bárcenas. En aquest cas, rebia les instruccions per treure els diners en metàl·lic de la caixa forta del despatx. A dins hi havia els diners en sobres, cadascun d'ells amb el nom corresponent.En l'escrit, Bárcenas també admet haver comprat accions del mitjà Libertad Digital perquè era "afí" a les tesis del PP sobre l'11-M, i apunta que existeix una gravació en la qual s'escolta a Lapuerta parlar de les entregues de sobres. En aquesta gravació, sosté l'extresorer, queda acreditat que Rajoy havia rebut diners en metàl·lic.

