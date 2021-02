Per què el PDECat basa l'eix nacional de la campanya en el xoc amb Junts?

Altres notícies que et poden interessar

Cap enquesta publicada pronostica l'entrada del PDECat al Parlament. Les internes, segons detallen al partit, els acosten a la consecució d'un grup parlamentari des del qual condicionar l'acció de Govern. És en aquest context que cal emmarcar el tipus de campanya que està desenvolupant la candidata Àngels Chacón, especialment centrada en buscar el xoc frontal amb Laura Borràs. Després de mesos en què el PDECat va apostar per concórrer a les eleccions amb Junts -preferiblement en coalició-, Chacón s'allunya ara de qualsevol ombra de confrontació i, dia rere dia, apuja el to contra Junts. Aquest dilluns, en una roda de premsa organitzada per l'Agència EFE, ha qualificat de "numeret" la proposta de Borràs de declarar la independència la propera legislatura, i els ha definit com a "provincians" per "criminalitzar" les grans empreses.Les afirmacions de Chacón són reforçades per Joana Ortega, número dos del PDECat en aquests comicis, en cada acte que participa. Totes dues identifiquen Junts amb el "desgovern", qualifiquen la independència exprés com una "aurora boreal" i posen tota la distància possible amb la unilateralitat. "Prou de proclames i prou de declaracions d'intencions. Asseiem-nos a definir l'estratègia entre tots els partits. Podem declarar la independència demà al migdia, però si no ens la reconeixen no servirà de res. Sense estructures d'Estat, tampoc. És qüestió de treballar. Serà efectiva, la declaració? Ens ho reconeixerà algú? No. Serà internacionalment vinculant? No", ha remarcat Chacón, que defensa un full de ruta basat en el referèndum pactat i l'amnistia.Abans no arribi una cosa o l'altra, la candidata del PDECat posa l'èmfasi en la gestió del mentrestant. Proposarà el partit un pacte fiscal en la línia del concert econòmic -ressuscitat ahir en un acte amb Andreu Mas-Colell, reminiscència de l'etapa d'Artur Mas- i el negociarà al Congrés dels Diputats? Acceptarà entrar a fons en una reforma de l'Estatut amb el govern espanyol? La resposta de Chacón, en el transcurs de la roda de premsa a EFE, s'ha mogut entre dues variables: l'aposta per negociar qualsevol millora de finançament per a Catalunya -una carpeta que, ha dit, el futur Govern hauria de tenir en compte- i anar convertint el país en "cada vegada menys dependent" de l'Estat.Una idea que ha manllevat d'Andoni Ortuzar, màxim dirigent del PNB, que la va verbalitzar en un acte conjunt celebrat aquest dilluns. Ortuzar, de fet, va posar l'accent en la gestió de les competències com a via per guanyar prestigi des de les institucions i, a partir d'aquí, anar ampliant l'autogovern. El dirigent nacionalista basc, a banda, també va distanciar-se de la DUI plantejada per Borràs i Carles Puigdemont -el PNB va ser actor clau la tardor del 2017, quan es va declarar de manera fallida la independència- perquè no comparteix la unilateralitat com a via. Tampoc ho fa Chacón, que l'ha descartat completament a curt termini. Junts, en canvi, no la descarta en cas que l'Estat es negui asseure's a la taula de negociació amb l'amnistia com a primer punt.Les diferències que la candidata del PDECat aireja respecte Borràs també tenen a veure amb el capítol econòmic. La proposta de Junts de vetar les empreses de l'Íbex-35 de la contractació pública de la Generalitat ha fet que Chacón els acusi de ser "provincians" i de "criminalitzar" les grans companyies. "Quina mena d'Estat serem si volem ser un país petit?", s'ha preguntat la dirigent del PDECat, que ha justificat negociar amb Junts fins al final per la reordenació amb l'argument que, "durant el camí", es van adonar de les discrepàncies ideològiques. Tampoc hi va ajudar el fet que la formació de Puigdemont exigís la "desaparició" del PDECat en el marc de les noves sigles.Té ganes Chacón de tornar a ser consellera? Li agradaria més ser-ho en un executiu presidit per Borràs o per Pere Aragonès, candidat d'ERC? "M'agradaria que el Govern defensés el programa del PDECat", ha ressaltat la candidata, que ha apuntat que no ha mantingut cap reunió privada amb el vicepresident en funcions de president. "Si em fan escollir entre cadira o projecte, trio projecte. Ja ho he demostrat", ha apuntat. De moment, Junts no té cap intenció de trucar-la si tenen representació parlamentària per formar un Govern "nítidament" independentista. Després del to exhibit en campanya, la relació entre excompanys de projecte no travessa el millor moment.

