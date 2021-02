Illa nomenarà la metgessa Olga Pané com a consellera de Salut si és president de la Generalitat

Ha estat directora de la consultoria del Consorci de salut Social i de Catalunya i consultora de projectes de reforma sanitària a Amèrica Llatina per al Banc Mundial i el BID. També ha estat directora de centres d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut al Baix Llobregat i també de l'ABS de la Roca del Vallès. Olga Pané és una metgessa de 64 anys, especialista en medicina del treball i màster en gestió de serveis sanitaris per la UB. Durant l'any passat va formar part del comitè d'experts per la transformació del sistema públic de salut. Anteriorment va ser gerent de l'Hospital d'Igualada i de la Fundació de Recerca en Atenció Primària Jordi Gol.Ha estat directora de la consultoria del Consorci de salut Social i de Catalunya i consultora de projectes de reforma sanitària a Amèrica Llatina per al Banc Mundial i el BID. També ha estat directora de centres d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut al Baix Llobregat i també de l'ABS de la Roca del Vallès.

El candidat del PSC al 14-F, Salvador Illa, ha situat la metgessa Olga Pané com a consellera de Salut si és president de la Generalitat. Pané és l'actual gerent del Parc de Salut Mar (Hospital del Mar, de l'Esperança, del centre sociosanitari Fòrum i del centre de Salut Mental Emili Mira).Com a gerent del consorci Parc de Salut Mar, Pané ingressa 125.820 euros anuals, un salari fora de conveni que li ha valgut crítiques per part del sindicat majoritari entre els facultatius de Catalunya, Metges de Catalunya.El cap de llista ha explicat que fa una aposta per la "gestió" i que per això vol posar "professionals públics davant de les àrees rellevants del Govern", com Pané, "servidora pública". Illa ho ha anunciat en un acte en format de diàleg amb el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. La setmana passada ja va avançar que situaria l'actual president d'Aena i exportaveu del PSC, Maurici Lucena, com a vicepresident econòmic si pot formar Govern.

