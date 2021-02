ERC promet la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys en la pròxima legislatura

Altres notícies que et poden interessar

Que l'escolarització dels 0 a 3 anys sigui gratuïta. Aquesta és la promesa que ha llançat ERC per avançar en polítiques feministes, coresponsabilitat en la criança i conciliació, una concreció que ha assegurat que està disposada a garantir durant la pròxima legislatura. Els republicans han desplegat el programa en aquest àmbit en un acte a la plaça de Sant Jaume que ha comptat amb la participació de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa. La proposta estrella és la creació d'una conselleria d'Igualtat i Feminismes, avançada per NacióDigital , que han situat com a condició "sine qua non" per constituir el pròxim Govern.El candidat republicà, Pere Aragonès, ha concretat que l'escolarització 0-3 no és obligatòria però que sí que s'ha de garantir que sigui "pública i gratuïta". Els càlculs és que se'n puguin beneficiar fins a 100.000 infants i que la gratuïtat s'implementi "progressivament", amb la qual cosa s'hauria de traduir en una rebaixa de les quotes inicialment. Aragonès ha argumentat que l'alt cost de les escoles bressol suposa una "barrera econòmica" per a moltes famílies.De fet, el cofinançament de les escoles bressol ha estat una de les polèmiques durant els darrers anys, ja que la Generalitat acumulava deute amb els ajuntaments des de l'any 2012 que en els darrers dos anys ha anat abonant. Tant la diputada Jenn Díaz com Aragonès han defensat que l'àmbit educatiu ha de ser un dels pilars per feminitzar la política i que cal anar més enllà de potenciar l'educació sexual i afectiva entre els alumnes. "Hem d'acompanyar des de l'àmbit públic cap a la coresponsabilitat", ha insistit Aragonès. "Cal anar a l'arrel", ha afegit Díaz.Bassa ha recordat que la desigualtat entre home i dona es tradueix en una bretxa salarial que en aquests moments és del 23% -només s'ha reduït un punt des de que era consellera- i que un 76% dels treballs de cures no remunerats recauen sobre les dones. Forcadell ha anunciat que també s'impulsarà des del Govern un pla d'acció post-pandèmia per detectar i protegir les dones de les violències masclistes amb mesures concretes per facilitar, per exemple, les denúncies i el suport psicològic. Díaz també ha insistit en la importància d'incidir en la tasca de "prevenció" i no centrar-se només en els feminicidis, quan "ja no s'és a temps".Més enllà de considerar "imprescindible" que el pròxim Govern tingui una consellera d'Igualtat i Feminismes, Aragonès ha reconegut que seria "importantíssim" per feminitzar la política que hi hagués també una consellera d'Interior disposada a impulsar una transformació de les polítiques de seguretat. Aragonès ha defensat més formació en feminisme dels agents dels Mossos, un cos en què s'han de "feminitzar" els quadres de comandament. També ha recordat que cal revisar els protocols des d'una perspectiva de gènere i apostar per una seguretat de proximitat que creï espais segurs.

