La Junta Electoral adverteix del «veritable problema» que serà constituir les meses el 14-F

Altres notícies que et poden interessar

A falta de poc més d'una setmana per les eleccions, les juntes electorals ja estan saturades per l'allau d'al·legacions -en total 9.109, aquest dimarts- per no anar a les meses el diumenge 14 de febrer. La majoria argumenten que no volen assistir-hi per por a contagiar-se de Covid o contagiar els seus familiars.El cas de Barcelona n'és un exemple; en unes eleccions normals acostuma a rebre unes 200 peticions a la setmana i ja n'acumula 3.250. El pronòstic és que n'acabin rebent prop de 7.000. Davant d'aquesta situació, Santiago Garcia, president de la Junta Electoral de Barcelona, ha afirmat a Rac1 hi haurà un "veritable problema" per constituir les meses.Garcia ha admès que s'estan pensant "alternatives" com ara buscar voluntaris per a les meses. Una altra mesura excepcional serà rebre l'assessorament de dos metges forenses per resoldre les al·legacions més complexes per motius sanitaris.La tendència es repeteix per tot el territori. A Terrassa, més d'un 13% dels cridats a ocupar meses han demanat no anar-hi -622 persones d'un total de 4.698-. A Granollers, la xifra d'excuses ja gairebé duplica les d'anys anteriors amb més de 1.100. I a Osona, fins a un de cada quatre persones cridades a meses electorals han presentat al·legacions.Abans la majoria de reclamacions eren per motius familiars, o bé perquè eren persones grans. Aquest cop és diferent, són per causes de salut i la Covid. Així mateix també els CAP han detectat un augment de persones demanant acreditacions que tenen patologies prèvies i que poden tenir aquest risc de contagi durant la jornada electoral.El termini per poder presentar la reclamació és de fins a 7 dies a partir del moment que es rep la notificació, i es pot fer al jutjat o, en alguns casos, de manera telemàtica. En cas que el recurs no sigui aprovat i es decideixi no presentar-se a la mesa el dia de les eleccions es corre el risc que s'obri una investigació que pot acabar a judici.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor