Borràs situa la DUI en el moment que l'independentisme la pugui «defensar»

Quan s'ha d'activar la DUI si l'independentisme supera el 50% en les eleccions catalanes del 14-F? No serà l'endemà de les eleccions, sinó en el moment en què el moviment sigui capaç de "defensar" un pas d'aquesta magnitud. Així ho ha clarificat aquest dimecres Laura Borràs, candidata de Junts, en una entrevista al 🗳️ #14F @JuntsXCat ) defensa que no es tracta d'activar o declarar la independència sinó de poder-la defensar.🗣️ "A tothom preocupa molt el quan, a mi em preocupa el com". pic.twitter.com/NvGGenBxy3 — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 3, 2021 " target="_blank">Cafè d'Idees de RTVE. La clarificació arriba després d'uns quants dies en què Borràs ha anat desgranant parcialment els aspectes nacionals del programa: dissabte es va comprometre a "activar" la DUI si se superava el 50% dels vots, i dilluns, en la presentació de les cinquanta mesures principals del programa, es va posar l'accent en el referèndum acordat a través de la intervenció de les institucions europees . Són vies que van en paral·lel i que conviuen dins del full de ruta de la formació."A tothom li preocupa molt el quan, a mi em preocupa el com. El què és claríssim. El quan és quan estiguem en disposició de fer-ho sense recular. El que és clau és que quan ho fem estiguem en disposició de defensar-la, amb suport i reconeixement internacional", ha remarcat la candidata de Junts. En el programa electoral de la formació hi ha una part inicial de compromís amb l'1-O -el mandat del qual el partit de Carles Puigdemont considera "vigent" i "vinculant"- en la qual apareix tant el compromís de "ratificar" la DUI del 2017 al Parlament -via resolució- com la voluntat de negociar amb l'Estat. En aquesta negociació, va clarificar dilluns Borràs, el primer punt és l'amnistia."Qualsevol negociació, a la qual des de Junts no hem deixat mai d'estar oberts i per la qual hem estat sempre preparats, ha de complir una sèrie de condicions, si vol ser real: les dues parts s'han de reconèixer com a subjectes polítics que es respecten com a interlocutors vàlids; cal una amnistia immediata i acabar amb la repressió per tal que la negociació es pugui desenvolupar en igualtat de condicions; cal un mediador internacional que garanteixi el contingut i el compliment dels acords. En qualsevol cas, si les formacions independentistes obtenim més del 50% dels vots sol·licitarem la intervenció dels organismes europeus per assolir un referèndum acordat i vinculant", es pot llegir també en el document, avançat dissabte en un acte a l'Arc de Triomf.El text també compta amb una part que avisa de la possible necessitat de dur a terme accions unilaterals si no s'obre una negociació amb l'Estat. "Davant de l'escenari probable que l'Estat mantingui la seva posició d'intransigència i immobilisme, no tindria cap sentit que el moviment independentista optés per una estratègia d'espera indefinida. Caldrà seguir avançant. Per això, de confirmar-se la negativa a negociar, el futur Govern ha d'estar plenament disposat a prendre, en resposta, les decisions unilaterals que corresponguin. Només un govern de partits sobirans tindrà les mans lliures per enfrontar-se als abusos dels poders espanyols amb totes les eines democràtiques i no violentes disponibles ", assenyala el document.Preguntada sobre la negativa -després matisada- de la CUP a investir-la per la causa oberta al Tribunal Suprem en relació al presumpte fraccionament de contractes quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), Borràs ha preguntat a la cap de llista dels anticapitalistes, Dolors Sabater, si deixarà de ser-ho en haver declarat com a acusada de prevaricació. Borràs ha reconegut que li "dol" la posició dels anticapitalistes, tot i que després van rectificar. Oriol Junqueras, president d'ERC, va indicar ahir que la candidata de Junts no ho podria ser dels republicans per la seva situació.Borràs va rebre ahir el suport explícit de Puigdemont en un míting de Junts a Terrassa : "És la candidata a qui li posaran les coses més difícils". L'expresident va ressaltar que existeix una tendència de "tots junts contra Junts" en campanya, i va apuntar que no és res nou. També hi va emmarcar les enquestes, va aprofitar per fer constar que no tenen drets electorals -corresponen al PDECat- i va lamentar que a les enquestes no apareguin majoritàriament amb la bona tendència que veu de portes endins.

