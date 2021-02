Cinc dades (moderadament) positives sobre l'evolució de la pandèmia a Catalunya

Altres notícies que et poden interessar

La tercera onada del coronavirus continua preocupant sobretot per l'alta pressió hospitalària a crítics, mentre que a l'horitzó apareixen riscos com el de la variant britànica que podrien fer empitjorar la pandèmia quan s'imposi. L'impacte notable de la tercera onada a bona part de la resta de l'Estat i sobretot a Portugal obliga a ser prudents. Ara bé, entre l'allau de dades i indicadors també apareixen indicis que permeten constatar una millora de la situació sanitària a Catalunya.La velocitat de propagació se situa ara en 0,92 i porta dues setmanes per sota d'1, cosa que significa que el nombre de contagis remet. Ho fa a escassa velocitat, ja que, dues setmanes després del pic de la segona onada, es trobava a 0,8, però els positius per test d'antígens a simptomàtics assenyalen que, en els darreres tres dies -amb dades encara per consolidar-, la reducció dels casos s'ha accelerat.Les hospitalitzacions per Covid-19 s'estan reduint després de gairebé un mes amb les noves restriccions aplicades per la Generalitat, les quals inclouen la prohibició de sortir del municipi i del país, a més del tancament de gimnasos i la limitació d'obertura dels comerços no essencials als dies laborables. Ara hi ha 2.806 ingressats totals, quan fa una setmana n'eren més de 3.000.El punt crític de la xarxa hospitalària són ara les unitats de cures intensives. A hores d'ara hi ha 731 catalans ingressats, si bé aquesta xifra no s'ha incrementat respecte el dia anterior, i els previs ho havia fet poc. Tal com es va constatar en la segona onada, el pic de pacients UCI arriba entre una i dues setmanes després del d'hospitalitzats generals i no baixa tant de cop, sinó que resta abans prop d'una setmana estable, un cop ha frenat el creixement. Actualment es podria haver assolit aquesta mena d'altiplà a l'espera del descens.Com més alt és el percentatge de positivitat, més casos s'escapen de la detecció. Ara mateix aquest indicador se situa en el 6,57%, el segon percentatge més baix de l'Estat, només millorat per les Canàries, segons constata el Ministeri de Sanitat. L'Organització Mundial de la Salut considera que l'ideal és que se situï per sota del 5%, però en aquesta tercera onada s'havia arribat al 10,94%. Aquest major control es deu al superior esforç en fer PCR i tests d'antígens -quasi 250.000 setmanals-, clarament per sobre de la mitjana estatal.La Covid-19 ha fet estralls a les residències d'ancians, sobretot durant la primera onada, i ara la vacuna podrà evitar molts casos entre aquest grup de població més vulnerable. Les darreres xifres situen en prop del 56% els residents que ja han rebut la segona dosi i la setmana vinent la tindran ja pràcticament tots, cosa que els convertirà en pràcticament immunes al coronavirus, aproximadament una setmana després de la seva administració. De fet, aquest procés -i els cribratges fets- ja ha derivat en una reducció molt elevada en els contagis entre la població resident, molt major que en el conjunt de la població.

