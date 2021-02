Eines de País presentarà una candidatura independentista per liderar Pimec

Hi haurà eleccions a Pimec i poden ser disputades. L'anunci de Josep González, president de Pimec, que renunciava al seu càrrec i obria un procés electoral ha precipitat els esdeveniments a la patronal de la petita i mitjana empresa, que celebrarà eleccions el proper 23 de febrer. Fa uns mesos, González havia fet públic que aquest seria el seu darrer mandat al capdavant de l'organització. La notícia de la propera sortida de González anava acompanyada del nom del candidat que tenia el suport de l'executiva: Antoni Cañete, secretari general i número dos de Pimec. Ara, la decisió de González de no esperar la fi del seu mandat, a mitjan del 2022, i accelerar el procés electoral ha generat moviments ràpids. Aquest matí, Eines de País, la plataforma que va dur Joan Canadell a la presidència de la Cambra amb un programa independentista, ja ha anunciat que presentarà una candidatura, que s'ha de formalitzar abans del 12 de febrer passat.Des d'Eines de País mai s'ha amagat la voluntat d'incidir en el teixit empresarial de Catalunya i s'ha posat com a model d'actuació la seva campanya exitosa a la Cambra de Comerç. L'any 2019, un equip nou liderat per l'avui número 3 de la canddiatura de Junts al Parlament, va deixar bocabadats propis i estranys amb un triomf abassegador a les eleccions camerals.Pimec és una de les entitats més potents de la societat civil catalana i una de les més representatives de l'àmbit empresarial. González clou una etapa llarga, demés de 25 anys, al davant i deixa Pimec en una situació d'influència civil rellevant. La presidència de Pimec, a més, esdevé enmig de la crisi pandèmica, una peça important pel seu paper de portaveu d'una part sensible de l'empresariat del país , especialment castigat pels efectes econòmics de la pandèmia.Des dels sectors crítics i més alineats amb l'independentisme es proposa, però, un major compromís amb la societat civil sobiranista i es critica una etapa de continuisme que es considera massa llarga i ha dificultat la renovació de lesestructures. S'acosta una batalla important amb moltes implicacions socials i polítiques.

