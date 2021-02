Front comú dels partits a Barcelona per rebutjar els discursos d'odi en campanya

Altres notícies que et poden interessar

Els partits polítics amb representació a l'Ajuntament de Barcelona es conjuren per reclamar que no s'instrumentalitzin les persones migrades amb finalitats electorals i rebutjar discursos d'odi. Així ho recull un comunicat del Consell Municipal d'Immigració de Barcelona al qual s'han adherit Barcelona en Comú, el PSC, ERC, JxCat, Cs, el PP i el partit de Manuel Valls.El comunicat, publicat pel que fa a la campanya del 14-F, insta totes les forces polítiques que concorren a les eleccions al Parlament a "no reproduir discursos racistes i xenòfobs ni discursos criminalitzadors i estigmatitzadors cap a les persones migrants, ni durant la campanya electoral ni posteriorment".També demana vetllar perquè l'ús dels partits de l'espai públic en campanya electoral sigui "respectuós" amb els drets humans. A banda, insta les formacions a denunciar "totes aquelles conductes que promoguin l'odi o atemptin contra la dignitat de les persones a la ciutat de Barcelona".A més, el Consell Municipal d'Immigració de Barcelona demana el compromís de treballar "per la plena participació política de les persones immigrades, refugiades o de rerefons migratori". En aquest sentit, el comunicat apunta que tot i que gran part d'aquestes persones viuen des de fa anys a Barcelona no tenen drets polítics com votar o ser escollits, un fet que "afebleix" el sistema democràtic i pot afavorir precisament la instrumentalització de les persones immigrants en el discurs polític.El text constata que en els darrers temps s'ha vist com arreu han agafat més terreny els discursos estigmatitzadors cap als immigrants. Per tot plegat, també espera que els partits no adoptin una mirada "paternalista" sinó una mirada que fomenti el seu apoderament i promogui la seva representació en tots els àmbits, inclosos els partits polítics.

