ERC celebra que Junts se sumi al referèndum acordat: «És millor votar l’original que la còpia»

El candidat d'ERC, Pere Aragonès, ha celebrat que Junts hagi passat de defensar la declaració d'independència si se supera el 50% dels vots a incloure el referèndum acordat a escala europea en el seu programa. "Quan algú et compra les teves tesis, és millor votar l'original que la còpia", ha deixat anar en una conferència organitzada per Fórum Europa, Tribuna Catalunya, tot referint-se a la llista de Carles Puigdemont i Laura Borràs, de qui ha dit també que seria "incomprensible" renunciar a la taula de diàleg com a "eina" per plantejar l'amnistia i l'autodeterminació."Hem de parlar de què és viable i explicar el com", ha insistit sobre la DUI, tot subratllant que és el referèndum l'aposta central. Per tenir més musculatura i "forçar" l'estat a acceptar-ho, ha insistit que cal superar "l'esquema de l'actual Govern" i que per això aposta per la incorporació de la CUP i dels comuns. En aquest sentit, s'ha compromès també a convocar de nou el Pacte Nacional pel Referèndum per acordar un posicionament conjunt a l'hora de reivindicar a la taula de diàleg amb la Moncloa l'autodeterminació i l'amnistia.És per això, ha dit, que considera que aquest espai d'interlocució que va arrencar ERC al govern espanyol a canvi de l'abstenció a la investidura de Pedro Sánchez ha de tenir continuïtat. "Ningú hi hauria de renunciar. Els més escèptics, tampoc", ha assegurat. En aquest sentit, ha erigit ERC en l'única força capaç d'articular un acord entre aquells que ara es veten per sumar esforços per avançar per la via negociada. Ha recordat que ja ho va aconseguir amb l'aprovació dels pressupostos o amb governs municipals com el de Lleida i el de Tarragona.Aragonès ha advertit, però, que la taula deixarà de tenir sentit si a la Generalitat hi ha Salvador Illa com a president, perquè és un "subordinat" de la Moncloa. De la mateixa manera, ha remarcat la importància que el destí dels fons europeus es decideixin des de Catalunya. "No els ha de decidir la senyora Nadia Calviño, no hem d'anar a Madrid a acotar el cap i a dir 'sí, senyor'". És per aquest motiu que s'ha compromès a arromangar-se per aconseguir el màxim de recursos dels 140.000 milions que la Unió Europea destinarà a Espanya.També ha rebutjat participar d'una negociació de la reforma de finançament, que considera una maniobra de "distracció" de la Moncloa perquè l'"important" són aquests ajuts europeus. "Que no ens distreguin amb uns equilibris inviables del model de finançament, que no serveix de res", ha sentenciat.

