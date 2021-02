Mor per coronavirus Tom Moore, el capità de 100 anys convertit en «heroi» contra la Covid al Regne Unit

Captain Sir Tom Moore was a hero in the truest sense of the word. His legacy will long live after him. pic.twitter.com/0Zn56gThCC — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2021

El Regne Unit va patir un fort repunt de defuncions per Covid-19 aquest dimarts, amb 1.450 en un dia. Entre les víctimes hi havia Sir Tom Moore, conegut com a capità Tom Moore, un veterà de l'Exèrcit de 100 anys que va recaptar gairebé 33 milions de lliures (més de 37,4 milions d'euros) per al sistema sanitari britànic en el marc de la pandèmia.La seva filla Hannah Ingram-Moore va anunciar que Moore, que va donar positiu per Covid-19 la setmana passada, va rebre tractament mèdic per una pneumònia durant els últims dies. Diumenge va ser traslladat a l'hospital de Bedford per problemes respiratoris, segons informa la BBC Moore va obtenir un gran reconeixement públic després de donar cent voltes caminant al seu jardí abans de complir els 100 anys. La seva filla Hannah i la seva altra filla, Lucy Teixeira, han lamentat la seva mort, remarcant en un comunicat que l'últim any de vida del seu pare, al qual han qualificat d'"increïble", va ser "notable". De la mateixa manera, han agraït la feina al sistema sanitari britànic, dient que ha estat "extraordinari".El primer ministre britànic, Boris Johnson, també ha lamentat la mort de Moore, de qui ha dit que va ser un "heroi en el sentit més real de la paraula". En un comunicat a Twitter, Johnson ha recordat que "va lluitar per la llibertat" en els "foscos dies" de la Segona Guerra Mundial i ha assenyalat que la recaptació de fons per al sistema sanitari va ser "sorprenent". "Es va convertir no només en una inspiració nacional, sinó en un far d'esperança per al món", afegeix.

