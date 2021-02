El Correllengua recordarà Isabel-Clara Simó en la seva 25a edició

El Correllengua celebrarà enguany la 25a edició amb un homenatge a l'escriptora valenciana Isabel-Clara Simó (1943-2020), desapareguda l'any passat. La Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana organitza des de fa un quart de segle el Correllengua, sempre dedicat a un personatge rellevant de la llengua i cultura catalanes.L'entitat recordarà Simó en el primer aniversari de la seva mort i l'homenatjarà com una de les escriptores més importants de la literatura catalana moderna i una "lluitadora incansable" per la defensa del català.El Correllengua es vertebra amb el pas de la Flama i la lectura d'un manifest arreu del territori, amb activitats festives, pedagògiques i reivindicatives.Al llarg de les properes setmanes s’aniran fent públics altres aspectes i informacions sobre la 25a edició del Correllengua.

