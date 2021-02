Els comuns carreguen contra les retallades de Convergència i aposten per una educació comunitària

Altres notícies que et poden interessar

Aconseguir una educació "universal, basada en les competències, comunitària i que vagi més enllà de les portes de les escoles". Aquest és el full de ruta dels comuns en matèria educativa. Asseguren que la situació actual és fruit de les retallades dels governs anteriors que "no han posat l'educació al centre", ha recriminat la candidata d'En Comú Podem, Jéssica Albiach. En un acte a Terrassa, Albiach ha post de manifest que "si ningú es planteja que no podem tenir un dret a la salut o no tenir-lo en funció de l'edat, en l'educació tampoc pot passar".L'acte al Centre Cívic del barri egarenc de Ca n'Aurell ha estat conduït per Miquel Àngel Essomba, i s'ha insistit en el compromís d'universalitzar l'accés a l'educació no obligatòria. Els comuns aposten per garantir l'educació 0-3 i també la universitària. Segons la candidata per Girona, Rosa Lluch , "cal assegurar que tots els alumnes que tenen capacitat poden arribar a estudis universitaris". "Durant les polítiques de Convergència, vam expulsar molta gent de la universitat perquè es van apujar les taxes i no ens ho podem permetre perquè l'abandonament dels estudis sempre és un fracàs de la societat", ha afegit Lluch.En relació amb l'educació 0-3, els comuns volen fer una aposta per invertir més recursos i crear la tarifació social en aquesta franja educativa en el que consideren un dret que "té una repercussió en les famílies més vulnerables" perquè no hi tenen accés, ja que actualment cal pagar un cost "massa alt". Així ho ha dit el diputat al Congrés, Marc Parés. Albiach ha posat sobre la taula "replantejar" el Pacte Nacional per l'educació entre ajuntaments i Generalitat apel·lant a la cogovernança amb el món local perquè "no s'hi val que només sigui un esforç des de l'àmbit local".L'educació per competències també és un dels pilars que defensen els comuns. El diputat al Congrés, Joan Mena, ha fet especial èmfasi en la funció social que ha de tenir l'educació. "Hem d'aprendre també a saber-nos relacionar amb la societat". I ha posat com a exemple explicar la importància dels impostos per evitar situacions com les recents dels youtubers que han traslladat el seu domicili fiscal a Andorra per evitar impostos. "Borràs és la Rubius de la política catalana, Junts i el PP comparteixen el mateix model fiscal i volen convertir Catalunya en l'Andorra del sud", ha insistit.Entre les propostes d'En Comú Podem, combatre la segregació escolar, però també la socioeconòmica que impedeix la igualtat d'oportunitats. Mena ha criticat a Junts per Catalunya de despenjar-se de la defensa de la immersió lingüística al Congrés. "No es mereixen tornar a formar part del govern de la Generalitat".Amb els valors d'una escola pública i de qualitat, han assegurat que cal "apostar per la matrícula viva" però també tenir passarel·les per recuperar les persones que han abandonat els estudies. "El sistema s'ha de flexibilitzar perquè les persones se sentin benvingudes", ha indicat Albiach.

