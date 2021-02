El PDECat recorre a Josep Poblet i Joan Miquel Nadal (CiU) per reivindicar el seu llegat

Altres notícies que et poden interessar

El PDECat ha reivindicat el seu llegat en un acte amb antics dirigents de Convergència, com l'exalcalde de Tortosa i exdiputat Marià Curto o l'exconseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Jordi Ciuraneta. El cap de llista del partit per la demarcació de Tarragona, Marc Arza, ha mostrat el PDECat com la forma per "donar continuïtat" al llegat de Convergència.La candidata a la presidència de la Generalitat, Àngels Chacón, ha presentat la formació com el partit "revelació" de les eleccions del 14 de febrer i la "clau" per al pròxim Govern. La cap de llista també ha criticat el "veto" de JxCat a les empreses de l'Ibex35 i ha reclamat un país "lliure i gran" on les petites, mitjanes i grans empreses "hi puguin conviure".L'exconsellera d'Empresa i Coneixement ha lamentat la proposta de JxCat de fer una reforma de la contractació pública per excloure les empreses de l'Ibex35 de les adjudicacions i prioritzar negocis amb "seu social" a Catalunya. Chacón ha recordat que les companyies de l'Ibex35 donen feina a més de 6.500 persones a Catalunya i ha promès treballar per la "prosperitat" econòmica i social.En l'acte celebrat aquest dimarts a Tarragona, la candidata ha reconegut sentir "orgull de partit" i ha assegurat que el PDeCAT "té projecte i té gent que han estat, són i seran al servei del país i la llibertat". La cap de llista s'ha mostrat convençuda que el partit serà "la revelació" de les pròximes eleccions i ha interpel·lat el vot dels indecisos.El motiu de l'esdeveniment - 'Hem fet, fem i farem'- ha evocat el lema de Convergència a les eleccions al Parlament de 1984 - 'Fem i farem'- i ha volgut representar un "relleu generacional ben fet". El cap de llista de la demarcació de Tarragona a les eleccions, Marc Arza, ha reivindicat el passat del PDeCAT i ha assegurat que el partit "donarà continuïtat" a la feina feta des de Convergència."Nosaltres som del PDeCAT perquè som convergents", ha afirmat Arza. El candidat ha assegurat que "cada cop" que Catalunya "s'ha allunyat" de les idees defensades per Convergència, "ha descarrilat" i ha promès "fer un cop de volant".A l'acte hi ha intervingut també l'expresident de la Diputació de Tarragona, exdiputat i exalcalde de Vila-seca, Josep Poblet. L'antic dirigent de Convergència ha assegurat que, en aquesta campanya, hi ha partits que no tenen passat i, per tant, "no saben d'on venen", i altres que "no tenen futur", perquè no saben "on van". "Nosaltres sabem d'on venim, on estem i on anem i això és un tresor", ha assegurat.L'exdiputat Joan Miquel Nadal ha assegurat que "l'han fet" independentista i ha defensat conjugar el dret a la llibertat amb el dret a "l'estructuració del país". El també exalcalde de Tarragona ha assegurat que les "èpoques de Convergència i Unió" van ser "bones èpoques" pel territori i ha vaticinat que, "tard o d'hora", el partit "recuperarà la capacitat de fer coses importants" a les comarques tarragonines.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor