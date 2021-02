Troben per primera vegada el «teixit dels reis» explicat a la Bíblia que utilitzaven David i Salomó

Aquesta és la primera vegada que es troben tèxtils de l'Edat del Ferro tenyits de porpra a Israel, o de fet en tot el Llevant Sud. "Aquest és un descobriment molt emocionant i important -explica la doctora Naama Sukenik, conservadora de troballes orgàniques en l'Autoritat d'Antiguitats d'Israel-. És la primera peça de teixit que s'ha trobat de l'època de David i Salomó que es tenyeix amb el prestigiós tint porpra", explica.

La investigadora recorda que "en l'antiguitat la vestimenta porpra s'associava amb la noblesa, els sacerdots i, per descomptat, la reialesa. El bonic to porpra, el fet que no s'esvaeix i la dificultat per produir el tint, que es troba en quantitats diminutes en el cos dels mol·luscs, el van convertir en el tint més valorat, que sovint costa més que l'or", relata la investigadora.



I ressalta que "fins al descobriment actual, només havíem trobat residus de petxines de mol·luscs i bols amb taques de tint, que proporcionaven proves de la indústria de la porpra en l'Edat de Ferro. Ara, per primera vegada, tenim proves directes dels propis teixits tenyits, conservats durant uns 3.000 anys",

sentencia.