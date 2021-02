Tanquen un restaurant a Vic per un berenar negacionista contra les restriccions

Altres notícies que et poden interessar

La Guàrdia Urbana de Vic va fer tancar aquest dilluns el restaurant de la Recliclària. L'establiment va organitzar un acte negacionista -un berenar de "desobediència civil"- per protestar contra les restriccions per frenar la Covid-19 i totes les seves conseqüències.En declaracions a, la propietària Karin Van Veen explica que es van sumar a aquest acte de "desobediència civil mundial", per posar en dubte els beneficis del confinament, ja que poden "les conseqüències poden ser pitjors". En aquest sentit, expressa que la situació actual està acabant amb les petites i mitjanes empreses i creu que l'única manera de fer-se escoltar és a través de la desobediència. Van obrir fora de l'horari establert, a partir de les 17h.D'altra banda, també explica que hi ha "poc debat" sobre les restriccions sanitàries i també posa en dubte el distanciament i l'ús de la mascareta. O sigui, també era una protesta negacionista, que proposa buscar altra informació respecte a la Covid-19.La Reciclària, que havia promogut l'acte a les seves xarxes socials , va reunir menys d'una desena de persones, que van ser desallotjades poc després de l'obertura de l'establiment per la policia de Vic.L'anunci que va fer a xarxes socials anava en aquest sentit i va provocar la indignació de molts dels seus seguidors. Alguns, sanitaris, animaven als organitzadors de l'acte de desobediència a acompanyar-los als hospitals per veure la realitat i criticant la irresponsabilitat; mentre que d'altres, etzibaven que no pensaven tornar.Per la seva banda, en declaracions a, la regidora de Convivència i Seguretat, Elisabet Franquesa explica que es va "aixecar acta i evidentment es multarà". "Estem més o menys d'acord amb les restriccions anticovid, ningú pot saltar-se-les i menys fer-ho d'aquesta manera, desafiant a tothom". "Posen en mans de la Guàrdia Urbana una situació desagradable", critica. Durant la protesta no hi va haver incidents. Els assistents van abandonar el local sense cap problema.

