Es casen a l’hospital de Tortosa minuts abans de ser intubats per coronavirus

L’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa va ser escenari aquest divendres d’una colpidora història. Una parella de 58 i 54 anys ingressada al centre per coronavirus va casar-se d’urgència a la Unitat de Cures Intensives (UCI) minuts abans de ser intubats i sedats.Segons ha pogut confirmar, la parella, de Deltebre, va ingressar la setmana passada en estat greu a conseqüència de les complicacions de la covid-19, al centre hospitalari de referència a les Terres de l’Ebre. En ser traslladats a l'UCI, els dos pacients van expressar el seu desig de casar-se.La parella ja havia iniciat anteriorment els tràmits per oficialitzar la unió, però encara no havien pogut dur-la a terme. Analitzada la gravetat de la situació, el personal de l’hospital va decidir tirar endavant amb l’enllaç abans de sedar-los i intubar-los.A l’hospital es va desplaçar un jutge, un secretari judicial i un forense per oficialitzar els tràmits, protegits en tot moment amb Equips de Protecció Individual (EPI). Metges del centre van fer de testimonis. Tots els allà presents, personal sanitari i altres ingressats no sedats van esclatar en aplaudiments un cop celebrat l’enllaç. Tot seguit, la parella, que continua ingressada, va ser sedada.

