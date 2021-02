Troben una nova mutació de la variant britànica del coronavirus que podria reduir l'eficàcia de les vacunes

Altres notícies que et poden interessar

El Regne Unit ha informat aquest dimarts de l'aparició d'una nova mutació en la variant britànica del coronavirus. En l'anàlisi de l'organisme de salut pública Public Health England (PHE) sobre 214.159 mostres de la variant, els investigadors n'han trobat 11 amb una mutació que, segons apunten els experts, podria reduir l'eficàcia de les vacunes actuals.La variant britànica principal va néixer preocupant els científics per la seva major facilitat per a la propagació i, especialment, per si les vacunes que ja s'administraven a la població resultaven ineficaces, però els estudis que s'han fet sobre el tema han demostrat que no.Així, aquesta nova mutació obre la porta de nou al fet que les vacunes no siguin útils per desactivar el coronavirus. Julian Tang, epidemiòleg de la universitat de Leicester, afirma que aquest descobriment és "preocupant" però "no del tot sorprenent" perquè és habitual que els virus vagin mutant.

