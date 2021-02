Allau d'excuses per no anar a les meses electorals el 14-F

Altres notícies que et poden interessar

A poc més d'una setmana per les eleccions les juntes electorals ja estan saturades per l'allau d'al·legacions -en total 9.109- per no anar a les meses el diumenge 14 de febrer. La majoria argumenten que no volen assistir-hi per por a contagiar-se de Covid o contagiar els seus familiars.El cas de Barcelona n'és un exemple; en unes eleccions normals acostuma a rebre unes 200 peticions a la setmana i en aquests moments ja n'acumula 3.250. El pronòstic és que n'acabin rebent prop de 7.000. A data de 29 de gener, la junta de Granollers ha rebut 849 excuses; la de Terrassa, 622, i la de Sant Feliu de Llobregat 838.A més, a data del 2 de febrer, a la junta de Vic s'han rebut 463 peticions; a la de Vilanova i la Geltrú, 356; a la d'Igualada, 384; a la junta de Sabadell han registrat 1.012 excuses; a la d'Arenys de Mar, 648, i a la de Reus, un total de 687.Abans la majoria de reclamacions eren per motius familiars, o bé perquè eren persones grans. Aquest cop és diferent, són per causes de salut i la Covid. És per això que les juntes electorals han demanat poder comptar amb un metge per poder respondre cada al·legació amb els arguments adients. Així mateix també els CAP han detectat un augment de persones demanant acreditacions que tenen patologies prèvies i que poden tenir aquest risc de contagi durant la jornada electoral.El termini per poder presentar la reclamació és de fins a 7 dies a partir del moment que es rep la notificació, i es pot fer al jutjat o de manera telemàtica. En cas que el recurs no sigui aprovat i es decideixi no presentar-se a la mesa el dia de les eleccions es corre el risc que s'obri una investigació que pot acabar a judici.En paral·lel a les al·legacions, també s'ha batut el rècord històric en el vot per correu a Catalunya. La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha avançat aquest dimarts que el vot per correu ja ha superat les 180.000 sol·licituds, la xifra més alta de la història a Catalunya. En concret, la pujada és d'un 180% respecte a les eleccions catalanes del 2017, segons ha detallat Budó. El termini per sol·licitar el vot per correu acaba el 5 de febrer.

