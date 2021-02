Les farmàcies s'ofereixen per desplegar un circuit «segur» i dispensar tests d'antígens

Altres notícies que et poden interessar

Les farmàcies s'ofereixen al sistema sanitari per desplegar un circuit "segur" per realitzar o dispensar tests d'antígens. El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC) adverteix que l'accés a tests a través d'internet i espais no autoritzats, sense cap control, registre, garantia de seguretat o validació sanitària, "generen una falsa sensació de seguretat entre la població i, per tant, un risc de salut pública".Davant d'aquesta realitat, els col·legis demanen a les autoritats sanitàries fer més accessibles aquest tipus de proves diagnòstiques en el marc d'un circuit "regulat i segur". Per això, ofereixen la xarxa de farmàcies per desplegar aquest circuit de realització o dispensació de tests d'antígens.Actualment, la normativa estableix que els tests han de realitzar-se per professionals sanitaris en els centres i establiments sanitaris de diagnòstic, no podent-se adquirir per internet ni ser dispensats al públic a les farmàcies.En el context actual de contagis, però, proposen incloure les farmàcies en el circuit perquè la possibilitat d'adquirir un test es faci amb criteris racionals de necessitat, en un entorn d'assessorament professional i amb un registre de dispensació en una aplicació desenvolupada per l'Administració."Els farmacèutics, com a professionals sanitaris, disposen de formació i coneixement suficient per contextualitzar el test, informar de les circumstàncies sota les quals caldria realitzar-los i/o dispensar-los i garantir la qualitat i traçabilitat dels mateixos", assenyala el CCFC.Com a precedent, recorden la col·laboració dels farmacèutics amb les autoritats sanitàries en el programa pilot de cribratge de la Covid-19 a les farmàcies de Les Corts, a Barcelona, amb proves PCR, impulsat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya. En aquests moments, diuen, està estudiant-se la possibilitat de desplegar aquest cribratge a la resta del territori.Els col·legis també recorden que els tests d'antígens són una prova més ràpida i econòmica que la PCR, però amb menor sensibilitat. Així, consideren que dispensar tests a les farmàcies pot ser una estratègia complementària a altres cribratges, però asseguren que en cap cas un resultat negatiu pot eximir a l'usuari de prendre les mesures de prevenció pertinents.

