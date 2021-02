«Menys indults per als presos i més per als autònoms»: el pla de Ciutadans als afectats per la pandèmia

Altres notícies que et poden interessar

Carlos Carrizosa ha sintetitzat les mesures de Ciutadans per als sectors més perjudicats per la crisi pandèmica amb una frase: "Menys indults als presos i més indults als autònoms". El partit taronja ha presentat aquest dimarts les seves propostes sobre els autònoms en un acte amb Carlos Carrizosa, la secretària general del partit, Marina Bravo, el vicepresident de Madrid, Ignacio Aguado, i la consellera d'Empresa i Indústria de Múrcia, Ana Martínez Vidal. Com també està fent el PP, Ciutadans ha posat com a exemple les polítiques dutes a terme per comunitats com Madrid o Múrcia, així com mesures liberals com la reducció d'impostos Carrizosa ha resumit algunes de les propostes del seu partit adreçades als autònoms i emprenedors, com una ajuda directa de 4.000 euros per pagar els lloguers i els subministraments bàciscs, el compromís de bonificar el 75% dels ingressos perduts durant el darrer any de pandèmia, així com pagar el 15% dels ingressos de les petites i mitjanes empreses industrials.El candidat ha fet una nova crida a la màxima participació el 14 de febrer i ha rebut el suport del dirigent madrileny i la consellera de Múrcia, que han mostrat la seva confiança en què Carlos Carrizosa sigui "el nou president de la Generalitat". Tots dos han subratllat la importància d'aquestes eleccions i la necessitat de mobilitzar-se.Aguado ha explicat algunes de les mesures adoptades per la Comunitat, on Ciutadans governa en coalició amb el PP d'Isabel Díaz Ayuso. Com els 3.200 euros d'ajudes directes als autònoms, equivalents a prop de dotze quotes o el pla de rescat de 1.000 milions adreçat a famílies i autònoms. Martínez Vidal també ha explicat els suports directes als comerços de Múrcia que han resistit amb dificultats i la bonificació al 90% de l'impost de successions, anterior a la pandèmia però que han estat una ajuda en l'actual crisi.Carrizosa ha elogiat les polítiques de Madrid i Múrcia, que ha posat com a exemples de "respecte" envers els emprenedors i els autònoms, en oposició a uns governants catalans que, segons el candidat unionista, només estan abocats al procés. Ha ironitzat amb l'afirmació feta per alguns governants indepednentistes que no volien "gestionar una autonomia": "Nosaltres sí que volem governar una autonomia", ha afirmat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor