El Barnasants arrela al País Valencià amb 25 concerts, estrenes i homenatges

El Festival Barnasants consolida aquest 2021 la vocació "confederal" amb els diversos territoris de parla catalana i arrela al País Valencià amb fins a 25 concerts. El cicle programa entre altres a Maria del Mar Bonet i Borja Penalba, Eduard Iniesta, Oscar Briz, Feliu Ventura, Eva Gómez, Verdcel i GEM, del febrer a l'abril. Molts presentaran disc o espectacle, alguns amb rèplica a l'edició catalana del festival. La pandèmia condiciona també aquesta edició, com exemplifica el canvi del concert que l'havia d'inaugurar, de Paco Ibáñez a Bellreguard, traslladat a la cloenda a causa de la situació al municipi. Alcoi acollirà dos concerts, i les seus principals seran l'Octubre Centre de Cultura Contemporània i el Teatre Micalet a València.València, Alcoi i Bellreguard seran enguany les seus valencianes del Festival Barnasants en la seva segona "edició confederal", és a dir, que incrementa el nombre de concerts en aquest i altres territoris de parla catalana gràcies a la seva "xarxa de complicitats".Com el cicle català, el Barnasants al País Valencià se celebra adaptant-se a la pandèmia, amb aforaments reduïts i flexibilitat màxima en les dates. És el cas del concert de Paco Ibañez, que havia d'inaugurar el festival divendres vinent des de la Casa de Cultura de Bellreguard, però que protagonitzarà finalment la clausura (l'1 de maig), a causa de l'evolució pandèmica i les restriccions en aquest municipi proper a Gandia.El festival arrencarà finalment amb un concert d’Eduard Iniesta. El barceloní presentarà el seu desè àlbum, 'Trajecte Animal', a l’Octubre Centre de Cultura Contemporània de València el proper 12 de febrer. Entre la programació d’enguany prevista en aquest territori destaquen els nombrosos concerts d’estrena de nous treballs, com el que oferirà Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba, inici d’una gira coproduïda pel Barnasants per presentar el seu nou disc-llibre, enregistrat en directe durant el passat mes de setembre i octubre al Teatre Micalet de València.Montse Castellà, Cesk Freixas, Joan Isaac & Carme Sansa i el menorquí Guiem Soldevila seran la resta d’artistes que completen els concerts d’estrena de nous treballs que tindran lloc al País Valencià en la 26a edició del festival de cançó. Finalment Òscar Briz també farà parada a València en la gira de presentació del seu desè projecte, que és un recull de cançons psicodèliques d’amor escrites durant l’etapa del confinament.El concert d’homenatge a l’històric cantautor manacorí, Guillem d’Efak, que oferirà Marcel Pich i que estava previst l’any passat coincidint amb el 25è aniversari de la mort del cantautor, tancarà la sèrie de concerts especials que tindran lloc en territori valencià durant aquesta nova edició del Barnasants.A més, aquest any el festival recupera Alcoi com a seu, on s’hi celebraran concerts com el dels valencians Feliu Ventura i Verdcel. Completen la programació al País Valencià actuant en altres escenaris les valencianes Eva Gómez i Gem, i els duets Laura Esparza i Carlos Esteban, i Eva Dénia amb Merxe Martínez, respectivament. A banda, també participaran d’aquesta programació artistes catalans com Dani Flaco, Joan Isaac, Clàudia Cabero, Sílvia Comes i Guiu Cortés i la mallorquina Maria Jaume.La 26a edició del Barnasants inclou també -a Catalaunya- un concert d'homenatge en vida al pioner de la Cançó al País Valencià, Lluís Miquel. Coetani de Pi de la Serra i Joan Manuel Serrat, Lluís Miquel va formar part del grup Els 4 Z, el qual cantava en català als anys seixanta. Ferm activista, va fundar els Estudis Tabalet a València, on van gravar noms insignes de la Cançó i va ser el responsable de la traducció de grans cançons de Brel. A principi dels seixanta va ser detingut i perseguit per la Brigada Político Social de la dictadura de Franco com molts altres demòcrates. Aquest concert d'homenatge serà el 10 d’abril al Teatre Joventut de L’Hospitalet.En aquesta 26a edició també es recupera de nou el concert homenatge en record a l’alcoià Ovidi Montllor, Ovidi25 (Borja Penalba, Mireia Vives, David Caño i David Ferrnàndez), el qual va inaugurar el festival en la passada edició coincidint amb la celebració dels 25 anys de la seva mort. Aquest espectacle es podrà veure a la ciutat de Manacor.Eva Dènia, participarà a l’homenatge a George Brassens, 100 anys de Georges Brassens,el 23 d’abril al Teatre Joventut de L’Hospitalet de Ll

