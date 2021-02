ERC aposta per destinar mil milions d'euros anuals per garantir el dret a l'habitatge

Altres notícies que et poden interessar

La diputada d'ERC i número 4 per Barcelona a les eleccions, Najat Driouech, ha explicat aquest dimarts que els republicans volen fer de l'habitatge una "peça clau" de l'Estat del benestar i incrementar el parc d'habitatges de protecció pública. En roda de premsa telemàtica, Driouech ha exposat que volen ajustar la inversió pública a la mitjana europea i destinar el 0,4% del PIB català, és a dir, mil milions d'euros anuals, per garantir l'habitatge.Els republicans han apostat per impulsar una llei d'arrendament urbana "que protegeixi els llogaters davant els abusos dels depredadors" i augmenti la duració dels contractes. També han proposat que els municipis de "forta demanda acreditada" destinin el 15% del parc d'habitatge a polítiques socials.Driouech ha defensat que l'ambició per garantir l'habitatge digne farà posar "tots els recursos" de la Generalitat a la causa i que se'n crearan de nous. "Avaluarem l'impost sobre habitatges buits i en millorarem l'aplicabilitat. Modificarem el codi de consum per facilitar els drets d'informació, tempteig i retracta en les titularitzacions hipotecaris", ha manifestat.També han parlat d'impulsar programes a través de l'Institut Català de Finances per adquirir edificis de lloguer social i fons d'inversió propis socials per la construcció i lloguer d'habitatge social. Finalment, han explicat que volen crear l'observatori català de l'habitatge per garantir l'accés digne i que la llei de contenció de rendes de lloguer vigent acompanyi la llei d'arrendament urbana per ser més efectiva.Després que el Tribunal Constitucional (TC) hagi tombat el decret del Govern que obligava els grans tenidors a oferir un lloguer social, Driouech ha afirmat que a la propera legislatura tornaran a presentar el decret 17/2019 però convertit en un projecte de llei.Sobre la llei d'arrendaments, la consellera de Justícia en funcions i número 8 a la llista per Barcelona, Ester Capella, ha explicat que l'objectiu és no regular només la duració dels contractes i la limitació dels preus, sinó aportar més garanties entre l'arrendador i l'arrendatari.La intenció és documentar més "fefaentment" les condicions del lloguer per protegir a les dues parts durant la vigència del contracte però també quan aquest finalitza. Capella no ha concretat per quant temps volen allargar la duració dels contractes.La consellera ha recordat també els intents de Junts per Catalunya d'"estroncar" la llei per regular els preus dels lloguers que es va aprovar el passat mes de juny. Finalment, però, hi van votar a favor mentre que el PSC, PP i Ciutadans van votar-hi en contra.

