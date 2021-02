El govern espanyol aprova una moratòria de nou mesos per al pagament d'hipoteques

El consell de ministres del govern espanyol ha aprovat aquest dimarts una moratòria de nou mesos per al pagament d'hipoteques i crèdits de consum. La mesura també afecta la devolució de crèdits econòmics a empreses del sector turístic i el dels transports. La portaveu de l'executiu, María Jesús Montero, ha defensat que la mesura reforça "l'escut social" davant els efectes econòmics de la pandèmia.El termini per sol·licitar la moratòria s'amplia fins al 30 de març. El govern espanyol ja va aprovar una moratòria hipotecària fins al 29 de setembre del 2020, amb el compromís de valorar la seva implementació de nou.Segons dades del Banc d'Espanya, l'Estat va tancar el 2020 amb 261.320 sol·licituds de moratòria hipotecària, de les quals ja se n'han tramitat 222.000.El consell de ministres d'aquest dimecres també ha aprovat ampliar la cobertura de l'ingrés mínim vital, la prestació aprovada el 2020, dirigida a persones de 23 a 65 anys amb una renda anual inferior a 12.184 euros anuals. Ara també podran demanar la prestació persones que visquin en albergs o centres d'acollida, persones que visquin temporalment en un domicili on se supera el topall de renda màxima per demanar l'ajuda i persones sense llar o que visquin en situacions d'infrahabitatge.El ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha assegurat que es col·laborarà amb entitats socials que treballen actualment amb el ministeri per detectar el màxim de casos possibles que es poden beneficiar de la prestació.En matèria de seguretat social, també ha aprovat un nou complement de les pensions de 400 euros anuals per cada fill, des del primer. Escrivá ha explicat que la mesura té com a objectiu reduir la bretxa de gènere, que és del 30% en les pensions, i que la voluntat de l'executiu és mantenir-la fins que sigui inferior al 5%. Al complement hi tindran dret tant dones com homes però el ministre ha remarcat que calcula que un 98% dels beneficiaris seran dones.El govern espanyol també ha anunciat la restricció de vols procedents del Brasl i Sud-àfrica, amb l'objectiu d'evitar l'arribada de casos de les noves variants de Covid-19 detectades en aquests països. La mesura se suma a la restricció de vols del Regne Unit i entrarà en vigor aquest dimecres a les nou del matí.Estarà vigent fins al 17 de febrer, amb possibilitat de ser prorrogada. Només es permetran els vols amb residents a l'Estat o a Andorra o amb passatgers de trànsit d'un país que no formi part de l'espai Schengen i que facin una escala inferior a 24 hores sense sortir de l'aeroport.En relació a la situació epidemiològica, Montero ha anunciat que el govern espanyol declara la Covid-19 com a malaltia professional per als sanitaris. La tipificació permet que rebin cobertura de per vida en cas que els sanitaris pateixin seqüeles. De moment s'han contagiat a l'estat 118.000 professionals sanitaris.Montero també ha assegurat que durant el mes de febrer l'Estat rebrà 2.3 milions de dosis de vacunes. Amb tot, la portaveu del govern espanyol ha volgut rebaixar les expectatives sobre la Setmana Santa i ha assegurat que veu "difícil" que hi hagi una mobilitat normalitzada a finals de març. Montero ha esmenat així les valoracions de la ministra d'Indústria i Turisme, Ryes Maroto, que havia assegurat "tenir confiança" respecte la possibilitat que el procés de vacunació permeti "reiniciar" els viatges.Respecte a les decisions de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. que ha reduït les restriccions horàries i a la restauració, Montero ha recordat que cal que les decisions s'adoptin d'acord a criteris sanitaris. Montero també ha censurat l'anunci d'Ayuso de prioritzar la vacunació de cambrers i els taxistes. "No em sembla seriós ni crec que aquesta hagi de ser l'actitud", ha dit, i "cal que el protocol de vacunació vagi especificant els col·lectius".

