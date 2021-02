Junqueras sosté que, si fos d'ERC, Borràs no podria ser candidata perquè està imputada

Altres notícies que et poden interessar

La situació judicial de Laura Borràs, imputada pel presumpte fraccionament de contractes mentre era directora de la Institució de les Lletres Catalanes, incomoda la CUP i ERC. Els primers, que han deixat caure a primera hora del matí que tindrien dificultats per investir-la en cas que guanyés les eleccions, han acabat rectificant . Els segons, visiblement insegurs a l'hora de respondre, han esquivat dir amb claredat si és compatible o no governar amb una dirigent sobre la qual pesa aquesta sospita. Amb tot, el líder d'ERC, Oriol Junqueras, sí que ha estat contundent amb la situació de la candidata de Junts en una entrevista a La Sexta: "Si fos militant d'ERC, se li requeriria que deixés de ser candidata".Quasi al mateix temps que Junqueras, responia a aquesta qüestió la consellera de Justícia, Ester Capella. "Farem un Govern net i transparent, sense cap sospita de corrupció", ha insistit una i altra vegada preguntada reiteradament sobre que aquesta qüestió en roda de premsa. La dirigent republicana no ha aclarit si, en cas d'haver-se de votar una investidura de Borràs estarien disposats a donar-hi suport. Han argumentat que consideren que seran ells els que presidiran la Generalitat. I preguntada per si, en cas de presidir-la, la incorporarien com a consellera si continua imputada, tampoc ha donat una resposta clara.I és que Borràs manté que "no hi ha cas" de presumpta corrupció i que és víctima d'una persecució política que s'emmarca en la causa judicial contra el procés. Tot i això, tant els cupaires com els republicans van emplaçar en el seu dia la candidata de Junts a deixar l'acta de diputada al Congrés per evitar que fos el Tribunal Suprem qui dirimís el seu cas, una proposta que va ser desestimada per la pròpia Borràs.Precisament aquest dilluns, tant Oriol Junqueras com Pere Aragonès van defensar des de l'Hospitalet de Llobregat que cal deixar enrere "40 anys de corrupteles" en els quals PSC i Convergència i els seus hereus "s'han dedicat a tapar-se les vergonyes els uns als altres. En aquest sentit, ERC treu pit dels 90 anys d'història "nets com una patena", en paraules de Capella.Durant la roda de premsa, la consellera de Justícia també ha refermat la voluntat de dialogar que ha de tenir el Govern que es derivi del 14-F per resoldre el conflicte polític. El PSOE ha anunciat el vot a favor de la reunió "immediata" de la taula de diàleg que ERC demana en una moció al Congrés. Amb tot, els republicans insisteixen que l'eix vertebrador del diàleg passa per la petició d'autodeterminació i amnistia. "La taula és l'eina que utilitzarem", ha insistit. Sobre la via dels indults i de la reforma de sedició, Capella ha criticat que "tothom en parli" però que, a l'hora de la veritat, no s'impulsin.

