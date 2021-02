El PDECat ressuscita el pacte fiscal de la mà de Mas-Colell

Altres notícies que et poden interessar

"No sé si vam passar molt ràpid la pàgina del pacte fiscal, però és una pàgina que val la pena llegir". La frase és d'Andreu Mas-Colell, i l'ha pronunciat en un acte telemàtic celebrat aquest dimarts, cinquè dia de campanya, al costat d'Àngels Chacón, candidata del PDECat. El pacte fiscal és el model de finançament "en la línia del concert econòmic" que va plantejar Artur Mas en la campanya electoral del 2010, la que el portaria definitivament a Palau, i que va acabar fracassant el setembre del 2012 davant la negativa de Mariano Rajoy. Vuit anys i mig després, Chacón ha apuntat que l'objectiu del PDECat no ha deixat de ser la independència, però que no s'ha de deixar de "batallar" per millorar el finançament d'una Generalitat delmada per la pandèmia."Nosaltres som un partit independentista, però entre el tot i el res hi ha el mentrestant. Anirem a negociar el millor dels finançaments, no perdrem les oportunitats que hi hagi en aquest mentrestant", ha reflexionat Chacón, que en una entrevista dissabte passat aja apuntava la possibilitat de reclamar el concert al Congrés dels Diputats sense renunciar a la possibilitat d'un referèndum acordat. Mas-Colell, conseller d'Economia amb Mas durant cinc anys -que van coincidir amb els efectes de la crisi financera, combatuda amb les retallades pressupostàries-, ha defensat sense embuts "reviure" el pacte fiscal al voltant d'una Agència Tributària Catalana "potent".El model singular per a Catalunya va ser objecte de múltiples reunions discretes entre Rajoy i Mas -que apareix de forma intermitent a la campanya del PDECat-, i va acabar descartat només nou dies després de la primera gran manifestació independentista promoguda per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural. L'actual model de finançament està caducat des del 2014: ni Cristóbal Montoro, en temps del PP, ni María Jesús Montero, en temps del PSOE, han impulsat una reforma que tampoc compta amb el consens entre les comunitats -de tot color polític- per abordar-lo.Pel que fa a la pandèmia, Mas-Colell ha demanat a l'Estat que s'endeuti més a través dels recursos que poden d'arribar d'Europa. "El Govern no ho pot fer, però l'executiu espanyol sí que té aquesta capacitat", ha apuntat l'exconseller d'Economia, que ha remarcat que hi ha d'haver un model de finançament específic per tot allò que tingui a veure amb la reconstrucció després de la pandèmia. Mas-Colell ha apostat per suprimir l'impost de Patrimoni i ha demanat una fiscalitat adient per a l'emprenedoria.

