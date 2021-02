HBO estrena la seva primera sèrie en català, sobre la Covid-19

Un viaje al corazón de la crisis del coronavirus. #Vitals es un intenso, conmovedor y esperanzador retrato de la vida en un hospital de Barcelona durante los momentos más duros del Covid-19.



La nueva serie documental se estrena el 7 de febrero en #HBOEspaña. pic.twitter.com/nBuRpzCaTb — HBO España (@HBO_ES) December 21, 2020

El personal sanitari del Taulí Foto: Fèlix Colomer

HBO Europe estrena aquest diumenge la sèrie documental de tres capítols 'Vitals. Una història humana', un testimoni de l'impacte de la covid-19 a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell a través del seguiment de malalts de coronavirus i de sanitaris durant diverses setmanes de març a juny del 2020. Es tracta de la primera sèrie d'HBO en català.El documental és obra del sabadellenc Fèlix Colomer, que ha seguit la vida d'una desena de persones, entre sanitaris, pacients i familiars, del centre hospitalari del Vallès Occidental. Vitals és un retrat, com diu, "per a la història" d'aquesta pandèmia."Un amic que treballa a l'Hospital del Mar em va dir que havia de fer alguna cosa amb el que estava passant", detalla Colomer i després d'unes gestions amb el Taulí, "vaig tenir totes les portes obertes per gravar". "Van veure que era més necessari que mai", justifica i afegeix, "i em vaig llançar a l'aventura". Era el mes de març i davant del que es trobava, amb rodatges de deu o més hores, un altre càmera es va afegir amb ell i posteriorment un microfonista.Colomer, també director de Shootball , que tracta el cas Maristes i compta amb la participació del pederasta confés, Joaquín Benítez, segueix el mateix patró: "on està la veritat del que està passant? Als hospitals. Doncs, hi entro, gravo i deixo que les coses passin". Això s'ha traduït en unes 200 hores per editar i que han acabat en tres capítols d'entre 55 minuts i una hora.Hi ha una desena de trames, entre sanitaris i pacients, i òbviament "hi ha moments de tristesa i girs de guió", ressalta, amb morts i també persones que es recuperen. "Hi ha històries que evolucionen i pacients que, un cop surten, s'enfronten" al dia a dia i a la seva família. "Personatges molt potents", resumeix i assegura que ha tingut bona acollida.El sabadellenc relata que mentre anaven gravant ja editaven el material. La productora de El Terrat es va afegir al projecte, juntament amb Forest Film Studio -la mateixa que Shootball-, i en el DocsBarcelona es va establir el contacte amb HBO, que com diu, "els va agradar, perquè era una cosa diferent" de la pandèmia i insisteix el component "històric" del document.Aquest és el tercer documental que porta la firma de Fèlix Colomer, a més de Vitals i el del cas Maristes, es va estrenar amb Sasha . Es tracta d'un treball de final de carrera a l'ESCAC que busca la reflexió sobre els períodes d'acollida amb les estades d'estiu de nens d'altres països a Catalunya. Per aquest treball va estar nominat als Premis Gaudí de 2018 i n'ha guanyat d'internacionals amb Shootball.

