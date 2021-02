El PSOE es compromet a convocar la taula de diàleg de manera immediata després del 14-F

El PSOE farà explícit aquest dimarts el seu compromís de convocar la taula de diàleg de manera "immediata" després de les eleccions del 14 de febrer i un cop es constitueixi el nou govern de la Generalitat. Fonts socialistes han confirmat que els seus diputats votaran a favor de la moció que ERC presenta aquesta tarda de dimarts al Congrés dels Diputats, on emplacen el govern espanyol a fer aquesta convocatòria amb urgència després dels comicis per "avançar de manera decidida en la resolució del conflicte polític existent entre Catalunya i l'Estat".Fonts del PSOE apunten que la moció va en la línia de l'acord d'investidura i dels acords pressupostaris assolits entre els socialistes espanyols i ERC, i per tant hi votaran a favor per expressar el compromís de donar compliment a aquests acords. Fins ara la taula de negociació només s'ha reunit en una ocasió, el 26 de febrer, i no ha servit per fer avenços en els objectius que es va marcar. La pandèmia i la manca de voluntat política han impedit de moment que es tornés a reunir.L'exposició de motius de la moció recorda que la solució que ERC creu òptima passa per l'amnistia i l'exercici del dret d'autodeterminació. Una reivindicació, segons el text, que coincideix amb el que reclama "la majoria de la població catalana".Amb tot, segueix, ERC considera que tant l'autodeterminació com l'amnistia no s'han de vehicular a través d'aquesta moció, sinó que "han de ser formalment presentades pel Parlament de Catalunya" que es renova el pròxim 14-F, o mitjançant un acord entre els governs català i espanyol a la taula de diàleg.Per aquest motiu, ERC reclama que la taula "es reuneixi urgentment" després de les eleccions del 14-F i un cop constituït el nou Govern "per avançar en la resolució del conflicte".

