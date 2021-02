Oxford va ocultar un error durant els assajos de la vacuna contra el coronavirus

Altres notícies que et poden interessar

Uns 1.500 voluntaris dels assajos de la vacuna d'Oxford i AstraZeneca van rebre una dosi incorrecta del producte en una fase final de la investigació, segons ha avançat l'agència

Reuters i han publicat diversos mitjans.En una carta enviada als participants el 8 de juny, els investigadors de la Universitat d'Oxford van explicar que les dosis incorrectes s'havien administrat voluntàriament per comprovar com funcionava la vacuna en diverses circumstàncies.Segons la mateixa informació, els voluntaris van rebre la meitat de la dosi adequada per un error en la mesura que l'investigador principal, Andrew J. Pollard, no va admetre a la carta. L'errada, que no hauria causat cap problema de salut per als participants, va provocar que Oxford hagués de provar el vaccí amb un altre grup de pacients.

