El «Diari de Terrassa» ja està en mans de l'empresa del «Diari de Sabadell»

Ja és oficial. L'empresa editorial del Diari de Sabadell, Novapress Edicions, ha comprat finalment el Diari de Terrassa. Després que la publicació egarenca obrís un concurs de creditors mesos enrere a causa d'una delicada situació financera, el Jutjat Mercantil número 1 de Barcelona ha finalitzat el procés d'adquisició aquest dilluns 1 de febrer.Gràcies a l'acord, tancat per una suma de 20.000 euros, s'assumiran 21 dels 29 treballadors: onze redactors, tres empleats del departament comercial, tres del servei de distribució i també administratius i productors. Els fins ara director i cap de redacció no es troben entre les persones que mantindran el seu lloc a l'empresa. Les altres dues empreses interessades en comprar el mitjà de comunicació apostaven per mantenir menys treballadors; 16 elMón i 19 Prensa Ibérica.El conseller delegat de Novapress Edicions, Marc Basté, assegura que les dues capçaleres gaudiran d'autonomia editorial, però es preveu que comparteixin continguts i sinergies. La publicació terrassenca experimentarà un canvi de model editorial i gràfic, en cap cas igual del que té el Diari de Sabadell.L'empresa compradora contempla sumar al projecte més rotatius d'àmbit local amb la intenció d'establir i consolidar un grup de premsa de proximitat. Segons declaracions del Basté a l'ACN, "el procés ha estat llarg i ha generat incertesa als treballadors, però ara s'acaba i comença la feina".

