A judici els pares d'un nadó intoxicat per cocaïna a Tarragona

Una parella afronta 4 anys i 5 mesos de presó per la intoxicació per cocaïna de la seva filla de poc més de dos mesos i mig. Els fets van passar el 21 de novembre de 2018 al domicili familiar, situat als barris de Ponent de Tarragona. L'home i la dona eren consumidors habituals de substàncies estupefaents i, segons la fiscalia, el dia dels fets van "incomplir els seus deures legals d'assistència i cura inherents a la pàtria potestat".Així, apunta, van consumir cocaïna en presència de la menor, "col·locant-la en una situació de desprotecció que va portar-la a ingerir la droga", sense que consti com la ingesta es va arribar a produir. La dona i la menor van acabar a l'hospital Joan XXIII després que la pròpia mare truqués al telèfon 112.El nadó va patir una intoxicació per cocaïna que va requerir d'una primera assistència facultativa consistent en observació hospitalària. A més, a l'haver estat exposada al consum de cocaïna durant el període fetal i després del naixement, la menor presentava un possible malestar residual de nerviosisme i una hipoacúsia bilateral mixta d'intensitat lleu-moderada a l'oïda dreta i moderada-severa a l'esquerra, segons detalla l'escrit d'acusació.Com a conseqüència de la intoxicació per cocaïna, el mateix dia dels fets, el 21 de novembre de 2018, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la DGAIA, va declarar el desemparament preventiu de la menor. L'organisme de la Generalitat de Catalunya en va assumir l'exercici de les funcions tutelars i la consegüent suspensió de la potestat dels progenitors.La fiscalia subratlla que s'ha demostrat científicament que els nadons exposats a la cocaïna mostren una menor resposta als estímuls, una pitjor regulació del comportament i major excitabilitat, així com anormalitats en el sistema auditiu perifèric, incloent diversos graus de discapacitat auditiva i transmissió lenta de la informació sensorial del tronc encefàlic. La petita va néixer l'1 de setembre de 2018 de forma prematura, amb ingrés a l'UCI perinatal.El ministeri públic acusa la parella d'un suposat delicte de lesions agreujades pel qual demana 4 anys de presó i 4 anys d'inhabilitació especial per a l'exercici del dret de la pàtria potestat. A més, sol·licita 5 mesos de presó per un delicte d'abandonament de menors. Tot plegat, amb l'agreujant de parentiu. També sol·licita que indemnitzin la seva pròpia filla amb 5.000 euros pels danys causats. El cas arribarà properament a judici als jutjats penals de Tarragona.

