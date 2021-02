Les persones que han passat la Covid podrien necessitar només una dosi de la vacuna

Altres notícies que et poden interessar

Les persones que han passat la Covid-19 podrien necessitar només una dosi de la vacuna, aquest és el resultat que es desprèn d'un estudi realitzat per l'Escola de Medicina Ichan del Mont Sinaí. La causa? Els investigadors han detectat com les persones que han passat el virus i reben les dues dosis de la vacuna desenvolupen un nombre molt elevat d'anticossos, i per tant, potser seria suficient amb una sola dosi.De ser així, el fet que les persones que ja hagin tingut la Covid només necessitin una dosi podria canviar els plans de vacunació. "Això alliberaria dosis addicionals de vacunes", exposa l'autor de la investigació, Florian Krammer, al document que està en fase de prepublicació. A més, també han detectat que els efectes secundaris de la vacuna com ara cansament, mal de cap, febre i similars, són més comuns entre els pacients que han superat la malaltia que els que no han estat mai infectats.Per fer l'estudi, es van avaluar els símptomes que van presentar 231 persones després de ser vacunades, 83 ja havien passat la Covid i 148 no. Tots dos grups van informar en la seva majoria que experimentaven dolor al lloc de la injecció després de la primera dosi. Però els símptomes relacionats amb mal de cap i calfreds va ser més recurrent entre els que havien estat infectant prèviament amb la Covid que els que no.L'equip també va observar com el sistema immunitari havia respost a la vacuna en 109 persones -68 de les quals no havien estat infectades prèviament i 41 que sí- i es va trobar com els anticossos eren més efectius i majors en l'últim grup.Malgrat aportar més informació sobre els efectes de la vacuna, la proposta d'administrar només una dosi a les persones que ja han passat la Covid encara s'ha d'avaluar.

