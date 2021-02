Piqué es burla de les lligues guanyades pel Reial Madrid

bájate dos tonitos crack — Ibai (@IbaiLlanos) February 2, 2021

El central del Barcelona, Gerard Piqué, ha protagonitzat aquest dimarts una picabaralla a les xarxes socials. El jugador fa 34 anys i ha publicat aquesta xifra al seu perfil de la xarxa social, un missatge que ha obtingut la resposta irònica del programa La Resistencia, de Movistar+, amb una fotografia de la 34a Lliga, guanyada pel Reial Madrid.El jugador ha respost al comentari del programa de David Broncano amb un missatge provocador que ha aixecat polseguera entre aficionats madridistes: "No sabia que els regals compten com a lligues", a la qual cosa La Resistencia ha respost amb una imatge de Luis Suárez, vestit amb la samarreta de l'Atlético de Madrid. "El regal d'aquest any també costarà una Lliga", li han etzibat.A la picabaralla entre Piqué i el programa de televisió s'ha sumat el popular youtuber i creador de contingut a Twitch Ibai Llanos, que ha recomanat al jugador: "Baixa dos tonets, crac".

