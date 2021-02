La CUP no investirà Borràs mentre estigui investigada per fraccionar contractes

☕ Dolors Sabater (@mariadolorsa) defensa que els polítics investigats no puguin presentar-se a les eleccions, tenint en compte "el perill que s'inventin causes".



🗣️ "Les sospites de corrupció s'haurien d'aclarir abans".@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/n5NjqMeUuC — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 2, 2021

La cap de llista de la CUP-Guanyem per Barcelona, Dolors Sabater, ha assegurat que la formació no investirà Laura Borràs com a presidenta si, arribat el moment, continua investigada pel suposat fraccionament de contractes quan era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes. La causa a dia d'avui està en mans del Tribunal Suprem perquè Borràs és aforada, tot i que l'alt tribunal podria derivar el cas al TSJC quan la candidata de Junts abandoni el Congrés dels Diputats per ser diputada al Parlament. "Les sospites de corrupció s'haurien d'aclarir abans que algú pogués ser habilitat per dirigir un país", ha deixat clar Sabater.En un comunnicat posterior a les paraules de la cap de llista, la CUP ha volgut deixar clara la seva solidaritat amb els represaliats i també el compromís en la lluita contra la corrupció. Així, ha remarcat que l'independentisme "no es pot permetre ni una ombra de dubte", però també ha deixat clar que "l'únic veto" que la CUP ha posat sobre la taula és a un govern "que continuï amb la paràlisi dels darrers tres anys". En aquest sentit, el partit ha assegurat que és garantia per posar per davant "el projecte col·lectiu als personalismes" i que això serà el que marcarà el posicionament davant de "futurs acords".En una entrevista a RTVE, la candidata ha dit que la imputació de Borràs seria "un impediment" per votar-la a la investidura. "Seria millor que s'hagués aclarit aquest tema abans per més tranquil·litat i claredat de la proposta política", ha dit la candidata. La CUP proposa impedir que els polítics investigats per corrupció puguin presentar-se a llistes electorals. "Aquesta és una norma que hauria d'estar vigent de manera estricta amb tots els polítics, tot i que hi ha l'ombra sempre de la causa general contra l'independentisme i les causes inventades", ha reconegut Sabater.La candidata ha demanat també que aquesta mesura que no es pugui utilitzar per "perseguir més els polítics independentistes" que ja estan sotmesos a una "causa general". La candidata anticapitalista ha remarcat, en aquest sentit, que cal tenir en compte que hi ha el risc que l'Estat "s'inventi causes" contra l'independentisme. De tota manera, Sabater ha estat clara i ha dit que la CUP "evidentment que no" podria votar la investidura de Borràs si continua investigada pels delictes de prevaricació i malversació de fons públics.Borràs sempre ha assegurat que és innocent i que tot plegat forma part d'una persecució contra l'independentisme, i ja ha dit que la CUP haurà de triar entre "la injustícia espanyola o la democràcia catalana".

