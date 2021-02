Un home apareix viu després del seu funeral

Altres notícies que et poden interessar

Al poble portuguès de Santa Maria da Feria han viscut una història que sembla treta d'una novel·la. Un home de 92 anys ha estat trobat viu tres setmanes després que l'haguessin donat per mort a causa de la Covid i l'haguessin enterrat.El passat 10 de gener la família va rebre l'avís de la seva mort i dos dies després van fer el funeral, tot i que és cert que no se'ls va permetre veure el cos a causa dels protocols contra el coronavirus. 20 dies després dels fets i el dol per la mort del familiar, el 30 de gener, es va avisar a la família que hi havia hagut un error i que en realitat l'home era viu.La pregunta és, a qui es va enterrar? Segons explica mitjans locals, el cos enterrat és d'una altra persona que va morir en aquell mateix hospital i ja s'ha contactat amb la seva família.Aquesta no és la primera anècdota que deixa la pandèmia: a Espanya també hi va haver el cas d'una senyora també havia mort per coronavirus i al cap d'uns dies va aparèixer viva

